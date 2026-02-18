Laboratorios Amadita presenta campaña “Corazón Contento”

SANTO DOMINGO. – Febrero es reconocido como el mes del amor y la amistad, pero también un período clave para la concienciación sobre la prevención de las enfermedades cardiovasculares, una de las causas principales de mortalidad a nivel mundial y en la República Dominicana.

En este contexto, y comprometido con la promoción de la salud preventiva, Amadita Laboratorio Clínico desarrolla por tercer año consecutivo su campaña “Corazón Contento”.

La iniciativa tiene como objetivos en esta edición fortalecer la detección temprana de factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión arterial, el colesterol elevado y la diabetes.

También sensibilizar a la población sobre la importancia del chequeo anual para salvaguardar la salud del corazón y contribuir a la reducción de eventos mediante diagnósticos oportunos.

Muchas de estas condiciones pueden evolucionar de manera silenciosa, por lo que una evaluación preventiva a tiempo puede marcar una diferencia significativa en la calidad y expectativa de vida.

INSTALAN UNA ¨ESTACIÓN DE VIDA¨

Como parte de las novedades de este año, durante este mes Amadita ha instalado una “Estación de Vida” en espacios de alto flujo, como parques de recreación, centros comerciales y tiendas por departamentos.

Allí se ofrecen chequeos básicos gratuitos, realizados por un médico general debidamente autorizado, que incluyen toma de signos vitales y mediciones de presión arterial, peso, índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa corporal.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los participantes recibirán orientación sobre las analíticas clínicas recomendadas para evaluar con mayor profundidad su salud cardiovascular.

La acción viene acompañada de mensajes educativos y preventivos a cargo del Dr. Luis Alberto Castillo, cardiólogo-eco-cardiografista, quien refuerza en sus intervenciones la importancia de conocer los factores de riesgo y adoptar hábitos de vida saludables.

agl/of-am