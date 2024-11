La voz silente de Ysabel Fabré

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

El distanciamiento entre lo real y lo habitual se conceptualiza ontológicamente y a grandes rasgos comprobatorios en la experiencia vivida por el gestor del contenido, diversificando lo investigado a través del texto leído. Es como el que “oye” y el que “escucha”, el primero no capta el mensaje, mientras que el segundo se adentra en el contenido vinculandose al tema tratado, el cual analiza y sintetiza etimológicamente.

Lo romántico es parte de lo versátil, muy parecido al verso deslumbrante de la poetisa, escritora y maestra, Ysabel Fabré de Morel, que nos regala su obra “La Voz Callada del Silencio”, una composición poética que se acentúa en las métricas silábicas y fraseologías impregnadas en la motivación, sin dejar de lado el buen uso de las pausas o el sonido similar de las palabras para crear una narración rítmica de lo que escuchamos, vemos y sentimos.

“La Voz Callada del Silencio”, después de leerlo y analizarlo, te remonta a los tiempos cuando el verso era superior en tamaño al inicio, pero inferior a la estrofa, o sea, en este residuo del romanticismo de la poeta Fabré, se fabula el canto, adoptando como sinergia el verso o rima libre, incluso, en algunos casos, se opta por la prosa con enunciados que catapultan al lector a un entorno que lo obligan a adentrarse con profundidad meridiana al contenido del texto literario.

En esta copla poética, 42 fueron los momentos de inspiración con versos y estrofas que despiertan la pasión, entre los que se destacan dos canciones que vislumbran al lector de un romanticismos sideral, en especial “La vida es un delirio”, una exhortación esencial y mancillada de positivismo para la conservación de la misma vida que se estrivilla con sentimientos armonizantes: “La vida es un delirio, con aire de grandeza, que cuando tú me abrazas, se siente tú franqueza. Y cuando la noche cae, sigo presa de tus labios, me siento tu princesa”.

Lo subliminal con un tono expresivo se convierte en un cántico eternal en el poema “Tu amor es un misterio”, donde sabiamente la autora expresa su sentimiento solidario, al parecer, en medio de la soledad, tras expresar con sabiduría: “Y cuando tú me abrazas es como un misterio, donde cada día no veo nada en serio”.

En su obra, la poeta Ysabel Fabré de Morel, nos deslumbra con sus musas sapienciales, a pesar de la ausencia de su madre con quien se desahoga expresándole su amor versificado a través de un suspirar aposentado en la soledad, pero preñado de un amor franco y sedicioso, al colegir: “Extraño tus sonrisas en cada regreso a casa. Recuerdo tus miradas cuando me regañabas, pero quisiste volar lejos, tus hijos y tus nietos te extrañan, quiero estar junto a ti y acariciar tus canas, pero Dios lo quiso así le entregaste el alma”.

He diversificado mis ideas, he complementado mi alma y mis conocimientos se han extendido al terminar de leer el contenido de la obra poética “La Voz Callada del Silencio”, de mi gratísima amiga, la escritora y poeta Ysabel Fabré de Morel, a ella que me llena de motivación y optimismo, le expreso mi agradecimiento por permitirme “aprender a aprender” del valladar de conocimientos que desprenden sus musas.

Un retoño que se explaya con sus coplas siderales,

Un retoño nos encumbras henchido de inspiración,

Un retoño nos inspira cuando canta una canción,

A tí, Ysabel Fabré, te dejo estos estribillos, después

de leer tus musas, YO, me siento como un niño.

Te invito a que acompañes a Ysabel Fabré de Morel a recorrer junto a ella el camino de la poesía, ordenando en las tiendas virtuales “La Voz Callada del Silencio”, para que al igual que yo sostenga un encuentro con el angel pensante de sus conocimientos.

