La verdad sobre la inversión pública (OPINION)

El AUTOR es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

En los últimos días el tema de la inversión pública en República Dominicana ha ocupado muchos espacios en los medios de comunicación, a partir de los pronunciamientos del Presidente de la República sobre las obras realizadas en sus cinco años de gestión, e invitando a la oposición a un debate para discutir qué gobiernos han invertido más en obras públicas.

La inversión pública no puede medirse en discursos ni en debates, ni titulares propagandísticos. Se mide en cifras concretas, en indicadores oficiales que revelan quiénes han hecho más obras, quiénes han aportado más al desarrollo del país, y quiénes han preferido, por el contrario, gastar los recursos en asuntos corrientes y clientelares, sin retornos evidentes.

Cuando se revisan los informes de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), del Banco Central y de la Contraloría General de la República, queda en evidencia un contraste ineludible: los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) realizaron niveles de inversión pública muy superiores a los que hoy exhibe el presente gobierno.

Durante los mandatos del PLD, particularmente en los períodos de Danilo Medina, el gasto de capital alcanzó cifras históricas, con promedios anuales que superaron los 100 mil millones de pesos, llegando en algunos años a colocarse entre el 4 % y 5 % del PIB.

Fue precisamente en esos años cuando se construyeron miles de aulas escolares, decenas de hospitales, carreteras, proyectos de vivienda, plantas eléctricas y grandes obras de infraestructura como circunvalaciones, elevados y obras hidráulicas.

Debilidad

En contraste, el actual gobierno exhibe una marcada debilidad en este renglón. Los números oficiales revelan que la inversión pública ha caído a niveles preocupantes, rondando apenas el 2 % del PIB.

Más aún, se ha priorizado el gasto corriente sobre la inversión en infraestructura, evidenciando una visión limitada del desarrollo. Lo que antes se traducía en escuelas, carreteras, viviendas y hospitales, ahora se traduce en un despilfarro de recursos en nóminas, publicidad, subsidios, bonos, pensiones especiales, viajes, compra de dirigentes de la oposición, y una serie de gastos superfluos sin precedentes en la República Dominicana.

Es cierto que cada gestión tiene sus desafíos: crisis internacionales, inflación, pandemias, pero con esos números sobre la mesa, no hace falta entrar en narrativas políticas ni en debates cargados de retórica. Los datos muestran objetivamente qué gestiones se enfocaron en hacer más obras y cuáles priorizaron otros aspectos.

La propaganda oficial puede repetir mil veces que se están construyendo obras, pero la verdad está en los indicadores. Y esa verdad es que, en materia de inversión pública, los gobiernos del PLD marcaron un antes y un después en la historia reciente del país.

El presente gobierno, en cambio, quedará marcado por haber retrocedido en este aspecto vital para el desarrollo nacional.

El pueblo dominicano no necesita ver un espectáculo de confrontación. Necesita ver quién resolvió más problemas, quién mejoró más vidas, quién construyó más futuro. Y en ese terreno, los gobiernos del PLD tienen mucho que mostrar, y el gobierno actual, mucho que explicar y pretender justificar.

Al final, los números no tienen colores partidarios ni admiten manipulación. Hablan por sí solos y muestran que, en materia de inversión pública, el PLD construyó futuro, mientras que el actual gobierno apenas sostiene discursos.

jpm-am