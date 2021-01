LA VEGA: Empresario propone ley que obligue el uso de la mascarilla

Jorge Domingo Toribio

LA VEGA.- El presidente de la empresa Global Marketing Publicidad, Jorge Domingo Toribio, propuso la creación de una ley que obligue el uso de la mascarilla.

En un comunicado, dijo además, que el gobierno debe buscar la forma de ir abriendo la economía de la Republica Dominicana, como lo han hecho algunos países europeos.

Toribio consideró que a pesar de las buenas intenciones de las autoridades de controlar la pandemia y evitar más contagios, los decretos presidenciales para el toque de queda y el cierre de los negocios no son suficientes, debido a que las experiencias nos dice que las personas no lo respetan, si no hay una consecuencia real.

Indicó que se debe obligar al uso de las mascarillas, a un distanciamiento considerable, con multas que vaya de 5 mil pesos la primera vez, 10 mil pesos la segunda ocasión y 25 mil pesos por tercera vez.

Explicó además de un sometimiento a la justicia, con cárcel de 3 meses a un año de prisión, por atentar contra la salud pública de los dominicanos, y a las empresas que violen dicha ley una multa de 100 mil pesos en adelante.

of-am