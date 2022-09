La teoría de la ventana rota

La teoría de la “ventana rota” se presenta bajo el signo de una imagen que devuelve a la idea de oportunidad de cometer los actos de delincuencia, pero la ocasión criminal que es aquí señalada, no es más la que resulta de la multiplicación de los “objetivos” ofrecidos a los delincuentes potenciales por el estilo de vida actual de las víctimas.

Las incivilidades más corriente en el país, instalados en los sitios públicos o lugares abiertos al público (carros abandonados, degradación de zafacones de basura, olores de orina en zaguanes de escaleras, grafitis, azulejos rotos,) etc.-

La teoría de la “ventana rota” fue presentada en 1982 por dos autores americanos, James Q. Wilson, profesor de administración y ciencia política en la Universidad de California (Los Ángeles) y Georges L. Kelling, profesor de la Escuela de justicia criminal de la Universidad Rutgers (New Jersey), en un artículo que se hizo famoso en la revista Atlantic Monthly “Broken windows. The police and the Neighborhood safety”.

Este artículo relata la experiencia de la substitución de patrullas de policía a pie a patrullas motorizadas en la ciudad de Newark (New Jersey) en los años 1970 y se termina por los desarrollos largo sobre los cargos de la policía en las ciudades y su puesta en marcha concreta, constituye un texto de criminología aplicada sobre el rol de la policía.

La experiencia fue colocar en la calle dos carros desprovistos de placas y cobertura metálica una en una calle de un barrio de mala fama de New York, calle del Bronx, el otro en el barrio tranquilo y apacible de Palo Alto, zona residencia en California, a fin de ver cómo la población local reacciona ante esos abandonos.

El vehículo dejado en el Bronx fue prontamente masacrado; al cabo de 10 minutos, una familia había tomado el radiador y la batería; en las 24 horas siguientes todas las piezas de valor habían desaparecido; como resultado, la destrucción del vehículo comenzó, los vidrios fueron rotos, los asientos y las alfombras fueron rasgadas y destruidas, y el esqueleto se convirtió en un parque infantil para los niños.

Tratándose del vehículo abandonado en Palo Alto, al contrario permaneció una semana sin sufrir el menor daño. Pero, sin embargo, armados con un mazo empezaron a atacar el vehículo; luego se le unieron ágilmente algunos transeúntes que vivían en el vecindario y, horas más tarde, el carro estaba íntegramente destruido y volcado.

Pero, aún en un barrio tranquilo donde la propiedad es habitualmente respetada escrupulosamente, el simple hecho de dejar un vehículo dañado incita a los peatones a cometer actos de vandalismo.

La idea general que resume la teoría consiste en la afirmación según la cual los desórdenes de vecindad y de proximidad-los incivilizados- constituyen un factor pesado de delincuencia, y, más particularmente de la delincuencia ordinaria de depredaciones y agresiones sobre la vía pública.

Las ocupaciones de calles o de espacios públicos por muchachos o mendigos, grupos de jóvenes groseros y agresivos en las entradas de los inmuebles y en las partes comunes, los actos de vandalismo, acumulación de basuras, grafitis, daño a los zafacones, uso público de alcohol y de droga.

Es así que los agresores y otros ladrones, sean ocasionales o profesionales, engreídos que reducen las suertes de ser apresados, o meramente identificados, operando en las calles donde las víctimas son de ventaja intimadas por un ambiente preexistente”, denuncian sobre los efectos criminológicos de la percepción por el público del colapso del entorno físico de los centros de las ciudades, guetos, ciertos suburbios y otros distritos de prostitución”.

J. P. Brodeur, al respecto, señaló el gran impacto que causó en los círculos de la sociología y la criminología norteamericanas la teoría de la ventana rota, según la cual el delito es producto de profundas causas sociales) pobreza, exclusión o fragmentación de la familia), mientras que para los reformadores policiales, “es la ausencia de control lo que provoca la delincuencia y es el restablecimiento del control lo que la hace retroceder”.

La teoría de la ventana rota ha dado lugar en los Estados Unidos a las investigaciones de validación cuyos resultados han sido publicados en 1990.

Las encuestas han revelado que en los barrios donde los porcentajes de delincuencia son altos, el desorden es más frecuente asociado estadísticamente a la delincuencia que las características económica-sociales del barrio. Los saqueos y despojos en nuestras carreteras, a camiones cargados de alimentos, como a ciudadanos accidentados, la teoría de la ventana rota es intachablemente concerniente.

