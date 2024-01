La supuesta independencia de Haití (OPINION)

EL AUTOR es vocero de la entidad patriótica Antigua Orden Dominicana.

Uno de los eventos más notorios de la historia moderna y que comenzó en el año 1791 y terminó el 1 de enero de 1804 es la supuesta Independencia de Haití de su país colonizador Francia.

Los haitianos, orgullosos como siempre, y viviendo en los tiempos de la esclavitud todavía, hacen hincapié en este evento y dicen: nosotros fuimos el primer país en independizarse.

Dando a entender que el mundo tiene que arrodillarse, abrirles las puertas, hacerles reverencia como si fueran reyes y soportarle su modus vivendi de salvajismo, anti-higiene y mala educación.

Hay que recordarles a ellos que todos los pueblos de América lucharon por su Independencia, y pagaron un precio muy alto para ser libres.

Ahora bien, lo que sucedió en Haití el 1 de enero de 1804 no fue una independencia, sino una exitosa revuelta de esclavos. Pues a través del Kreol dialecto (creado por esclavos) para que sus amos no entendieran, lograron comunicarse, para llevar a cabo un genocidio racial. La orden fue matar a toda la gente de raza blanca o a cualquiera que no tuviera rasgos africanos, para ellos consolidar una nación negra en América.

Luego de ese acontecimiento, entonces procedieron a quemar todo el aparato productivo de esa nación: ingenios, escuelas, iglesias y toda empresa creada por los franceses. Al finalizar todo esto abolieron la esclavitud, pero vaya sorpresa !! Y después quien iba a trabajar??? Ese evento es comparado como cuando usted tiene una jaula llena de fieras salvajes y alguien deja la puerta abierta. Las fieras se escapan, matan a los dueños y luego no hay quien les dé de comer a las fieras.

Fue por eso, que como nadie quería trabajar entonces castigaban la vagancia. La independencia de los pueblos de América fue comercial solamente, donde los latinos pasan a gerenciar sus propios recursos, pero en idioma, costumbres, tradiciones y hasta cultura no nos hemos independizado de España. Además, no se registra que en ningún país latino se arrojase a las llamas el aparato productivo como hicieron en Haití.

En los pueblos de América, primero hubo exitosas revoluciones armadas y luego los proyectos de nación, dígase constituciones, leyes, normas, etc…

En Haiti luego de la revuelta de esclavos no sabían que hacer, pues sus líderes eran analfabetos y solo sabían matar gente.

Y vino la división pues uno quería una monarquía y se hizo rey, Henry Christophe; jean jacq dessalines quería un imperio y se hizo emperador y el otro, Alexander Petion, quería una República.

Los Haitianos jamás se enfrentaron al imperio más grande del planeta de aquel entonces, el ejército napoleónico pues como un grupo de esclavos analfabetos y sin entrenamiento militar le ganaría a esa maquinaria de guerra?? Fue por eso que aceptaron pagar los 150 millones de francos, pues si no lo hacían Francia los borraría del mapa.

