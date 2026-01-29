La salud en el período 1961 a 1965 (II)

El autor es médico oftalmólogo. Reside en Santo Domingo.

El final de la Era de Trujillo marcó un período de convulsa transición, que afectó tanto a los médicos como al sistema sanitario. Además de la destitución de personal médico y directivo, provocó que la Asociación Médica Dominicana resurgiera con fuerza para convertirse en el gremio de los médicos. Esa agrupación profesional, fundada en 1891, había estado relegada debido a las situaciones de la ocupación militar norteamericana o a la dictadura que no permitían el surgimiento de una agrupación que tuviera como objetivo la protección de los derechos de los profesionales de la medicina.

Figuras como los doctores Marcelino Vélez o Jordi Brossa, marcaron el resurgimiento del hoy Colegio Médico Dominicano. En esos años se producen huelgas médicas buscando mejores condiciones de trabajo y vida para los médicos. En 1962, el Consejo de Estado aplicó medidas de austeridad que impactaron fuertemente en la situación sanitaria. La reducción de salarios en la administración pública afectó los hospitales. Pero también la falta de liquidez del gobierno produjo una escasez de insumos que afectaba el día a día de los hospitales.

En 1962 se celebraron en el mes de diciembre elecciones con un real talante democrático en las que triunfó Juan Bosh, líder del Partido Revolucionario Dominicano, quien había retornado al país en 1961. La concepción de Bosh sobre la salud era totalmente opuesta a la existente. De una sanidad interpretada casi como de caridad se postulaba una salud pública como un derecho humano fundamental y que debería estar garantizada por el Estado.

Entre sus artículos establecía por ejemplo que el servicio era universal, eliminando el concepto de beneficencia y asumiendo todo como una salud de la que el Estado era responsable. Eso cambiaba el enfoque clientelar y sesgado que regía hasta entonces. En el artículo 51 vinculaba la seguridad alimentaria a la salud pública. Reconocía el profesor Bosh el dicho de que la salud entra por la boca.

En otro artículo igualaba los derechos de los hijos naturales y legítimos, lo que permitía acceso al sistema de salud a madres solteras. Esa constitución también establecía el derecho a una vivienda propia e higiénica. En otro de sus artículos priorizaba la salud sobre la recaudación fiscal, proponiendo medidas que controlaran los precios de los alimentos y la eliminación de aranceles. Esta última medida provocó enfrentamientos con grupos de importadores de medicinas o de farmacéuticos locales que interpretaron esas medidas como prácticas comunistas.

Pero también hubo oposición a muchas de esas medidas desde la Asociación Médica Dominicana, en cuyo seno, figuras conservadoras de la Unión Cívica, entendían esas medidas como un peligro al ejercicio privado y libre de la profesión. Como vemos, la tensión política, influenciada por diversos grupos, afectaba el desarrollo y progreso de la profesión médica y afectaba la salud pública. Hay que agregar el miedo en sectores sociales a que se estableciera en el país un régimen comunista como el de Castro en Cuba.

Esos años, marcados por los conflictos, marcaron, sin embargo, el camino a nuestro desarrollo médico, con la aparición de las sociedades médicas especializadas. Se pasó de la salud como dádiva del dictador (1961) a la salud como derecho constitucional (1963), para luego caer en la salud como emergencia de guerra (1965).

El legado más duradero de este lustro no fueron los edificios (que ya estaban ahí) ni las leyes (que fueron derogadas), sino la transformación del capital humano: una clase médica que despertó a la realidad social del país y una ciudadanía que, por primera vez, entendió que la salud era un derecho por el cual valía la pena luchar.

