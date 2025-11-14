La RD y DEA enfrentarán «con determinación» carteles drogas

Así se decidió durante una reunión entre el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la plana mayor de ese organismo antidrogas y una misión de la DEA encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal; y Miles Aley; jefe adjunto de Operaciones Internacionales de esa agencia.

En el encuentro «se acordó reforzar la cooperación, equipamiento e intercambio de información en tiempo real para enfrentar con determinación los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles y otras estructuras vinculadas al grupo criminal que operan en la región», de acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia Nacional.

«Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con todos los países aliados, para desarticular estas estructuras criminales, que intentan llevar inestabilidad a nuestros pueblos», preciso Salter.