La RD y DEA enfrentarán «con determinación» carteles drogas
Santo Domingo, 13 nov (EFE).- La República Dominicana y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) acordaron este jueves enfrentar «con determinación» a los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles, designado organización terrorista por el país caribeño.
Así se decidió durante una reunión entre el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y la plana mayor de ese organismo antidrogas y una misión de la DEA encabezada por Daniel Salter, administrador adjunto principal; y Miles Aley; jefe adjunto de Operaciones Internacionales de esa agencia.
En el encuentro «se acordó reforzar la cooperación, equipamiento e intercambio de información en tiempo real para enfrentar con determinación los carteles del narcotráfico, específicamente el de los Soles y otras estructuras vinculadas al grupo criminal que operan en la región», de acuerdo con un comunicado difundido por la Presidencia Nacional.
«Seguiremos fortaleciendo el intercambio de información y la cooperación internacional con todos los países aliados, para desarticular estas estructuras criminales, que intentan llevar inestabilidad a nuestros pueblos», preciso Salter.
REUNION CON PRESIDENTE ABINADER
Previo a ese encuentro, la delegación se reunió con el presidente dominicano, Luis Abinader, a quien felicitaron «por su apoyo a la lucha contra narcotráfico internacional», añadió la nota.
Al agradecer el gesto, el gobernante afirmó que su Gobierno continuará la colaboración con Estados Unidos en su lucha por combatir el tráfico internacional de narcóticos, narcoterrorismo y otros ilícitos.
En septiembre pasado, a través de un decreto, Abinader declaró como organización terrorista al Cartel de los Soles, tal y como lo han hecho Argentina, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos, país que ha desplegado una flota en aguas del Caribe suramericano con la intención de combatir a este y a otros grupos ilegales similares. EFE
Lo que se puede decir es que en los 20 años de los Gobiernos del PLD esto no fue posible por la estrecha colaboracion de los narcotraficantes con ellos, no hay que hacer referencia de nombres ya que Google esta ahi.
DIABLOSS EN ESTA VIDA HAY QUE APRENDER DE ESTE HOMBRE EN CUANTO A SU ASTUCIA VILLANA, SE PENSABA QUE BALAGUER Y LEONEL FERNANDEZ ERAN UNOS INTELECTUALES Y SERES PENSANTES PARA UN BUEN RESULTADO PERO COMO ESTE HOMBRE NO HAY OTRO, COMO PUEDE UN HOMBRE ENGATUSAR A TODA UNA POBLACION E INCLUSO A LOS PAISES MAS PODEROSOS Y ESTO SE DEBE A LA ASTUCIA VIL COMO SE HA MANEJADO ESTE INDIVIDUO, LE COGIO CUARTOS A TODOS LOS NARCOS DEL PAIS, LOS PUSO EN SU GOB
LES PROMETIO VILLAS Y CASTILLAS PARA GANAR LAS ELECCIONES DIJO TODAS LAS MENTIRAS QUE PUEDAN EXISTIR Y LAS QUE NO EXISTIERON TAMBIEN, PLANEO UNA JUGADA MAGISTRAL EN LA JCE PARA MANIPULAR A TODA UNA POBLACION, SE MANTUVO EN EL PODER SIN HACER UNA SOLA OBRA DE IMPORTANCIA AUNQUE COGIO TODOS LOS PRESTAMOS DEL PLANETA, PUSO A LOS NARCOS EN MANOS DE LA DEA Y HAN CAIDO COMO NAIPES, SE HA ENTREGADO EN CUERPO Y ALMA A LOS ESTADOS UNIDOS INCLUSO DECLARANDOLE LA GUERRA A CHINA Y CON ESTO LOS AMERICANOS SE PONEN ÑOÑOS Y CARIÑOSOS Y GANA UNA REELECCIÓN CON… Leer mas »
Tu lo tiene seria de ti agarra ese
Y LOS QUE LA CONSUMEN….PA CUANDO?
Esos piropos de la DEA equivalen a encantos de serpientes, pues cuando usted escucha esos mensajes lealos al contrario, la DEA es una organizacion para controlar los grandes cargamentos de opioides que transportan para los consumidores de las elites gringas, politicos, las castas economicas, oligarcas, banqueros, participantes corporativos y de la Bolsa de Valores
Y EL CARTEL DEL PRM , EL DE LA MISMA ENCDY DE LA POLICIA ANACIONAL QUIEN LO VA ENFRENTAR LA DEA TAMBI Y EL CARTEL DE TODOS LOS PARTIDOS SON TODOS UN CARTEL QUIEN LO ENFRENTA LOS MAS DE 100000 PUNTOS QUE LO CONTROLA LOS CORONELES Y GENERALES QUIEN LO ENFRENTA