La Primera Dama imparte clase de Moral y Ética en barrio de SD

Primera dama, Raquel Arbaje, mientras dictaba una clase a estudiantes de una escuela del barrio capitaleño de Cristo Rey.

SANTO DOMINGO.- La primera dama Raquel Arbaje impartió este jueves una clase de Moral, Cívica y Ética Ciudadana a estudiantes de cuarto de primaria de la Escuela Padre Eulalio Arias, ubicada en el sector Cristo Rey, como parte del fortalecimiento de la formación en valores impulsado por el Ministerio de Educación.

Abordó temas relacionados con la convivencia, el respeto, la responsabilidad ciudadana y la importancia de los valores éticos en la vida diaria.

Destacó que la educación en moral y cívica contribuye a la formación de mejores ciudadanos y a una sociedad más justa y solidaria.

“La ética es la brújula que tenemos en nuestro interior, para saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo”, explicó Arbaje.

IMPORTANCIA DE TRABAJAR EN EQUIPO

Asimismo, compartió con los estudiantes de nivel básico reflexiones sobre la importancia de trabajar en equipo, teniendo presente que primero está la familia, luego la escuela y la comunidad.

La Primera Dama dijo que es esencial conocer, respetar y proteger la República Dominicana como el hogar de todos.

Los alumnos participaron de manera activa durante la docencia, compartiendo sus inquietudes y opiniones sobre la importancia de la enseñanza de esta asignatura.

Estuvo presente en el aula correspondiente a 4to C del referido centro educativo, la viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker, quien destacó la importancia de esta lección.

ENUMERA GUIAS DIDÁCTICAS

El área liderada por la viceministra elaboró las guías didácticas utilizadas en las clases que subrayan temas de valores patrios, respeto ciudadano y ética.

La visita de la primera dama al centro educativo surge luego del presidente Luis Abinader impartir una clase sobre el tema en el Liceo Germán Martínez.

sp-am