La oposición más dañina (OPINION)

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo

En el ejercicio del poder hay factores que inciden marcadamente en la efectividad de un ejercicio de gobierno, de los cuales dependen la certeza o deficiencia de un gobierno y su capacidad de gobernanza.

La oposición más dañina para un gobernante la constituye su propia militancia cuando no está satisfecha con las decisiones del mandatario, si no favorecen a sus grupos de dependencia, ya sean políticos, empresariales, clientelistas o de sectores espurios que suelen usar las influencias del poder para hacer riquezas y dañar a la población (carteles de los vicios).

Sin embargo, la oposición más dañina que cobra cuerpo y sus efectos son devastadores, es aquella que se hereda con servidores o colaboradores de gestiones anteriores, plantados como arboles perennes, porque conocen la operatividad de las instituciones a las que sirven y desde allí filtran las informaciones falsas o ciertas a sus jefes políticos fuera del poder, quienes a su vez las convierten en armas poderosas contra quienes gobiernan.

Esto ocurre muchas veces con mayor acento, cuando los funcionarios designados tienen que depender de ellos para iniciar su gestión, se dejan arropar con falsas valoraciones y simpatías, pero con el propósito ulterior de conducirles a errores que se traducen en una mala gestión que contamina la gobernanza y al mandatario de turno.

Esa oposición dañina navega como marinero inocente, procurando saber todo lo que ocurre en su entorno y así mantener al tanto a sus jefes políticos que, desde fuera, bombardean hacia adentro con cañones bien colocados para dar en el blanco, cierto o no, pero que siembra la duda que arroja sombras a la valoración de una gestión.

Para poder mantenerse, los gobernantes requieren de colaboradores sensatos, que no pongan sus propios intereses, los de sus grupos o partidos, por encima de los nacionales, sobre todo, porque es la población la que siempre paga los platos rotos.

El presidente Luis Abinader tiene que abrir los ojos y echar una mirada hacia las agencias que registran grandes ruidos, tomar las medidas pertinentes para corregir errores, sin importar quien caiga, porque al final de la jornada, la carga caerá sobre sus hombros. Mirar bien quien le responde con fidelidad y cambiar a quien falla para que el país siga. ¡Abra los ojos presidente!

