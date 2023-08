La OMS pide a los países que sigan notificando los casos Covid

MADRID.- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertido de que la Covid-19 sigue siendo «una amenaza para la salud mundial», por lo que ha instado a los países a seguir informando de los casos pese al fin de la emergencia sanitaria.

En el último mes, solo el 25 por ciento de los países y territorios han notificado muertes por Covid-19 a la OMS, y solo el 11 por ciento han notificado hospitalizaciones e ingresos en UCI.

«Esto no significa que otros países no tengan muertes u hospitalizaciones, sino que no las están notificando a la OMS», ha lamentado el director general de la OMS en una rueda de prensa ofrecida desde Ginebra (Suiza) este miércoles.

«Hace tres meses, declaré el fin de Covid-19 como emergencia sanitaria mundial, aunque dije que sigue siendo una amenaza para la salud mundial. Desde entonces, el número de casos notificados, hospitalizaciones y muertes a nivel mundial ha seguido disminuyendo», ha expresado Tedros.

Insistió en que «el número de países que comunican datos a la OMS también ha disminuido significativamente».

Si bien ha reconocido que «no hay duda» de que el riesgo de enfermedad grave y muerte por Covid-19 es mucho menor que hace un año.

Esto debido al aumento de la inmunidad de la población por vacunación, infección o ambas, y al diagnóstico precoz con una mejor atención clínica, ha recordado que la OMS sigue evaluando el riesgo de la Covid-19 para la salud pública mundial como «alto».

«El virus sigue circulando en todos los países, sigue matando y sigue cambiando», ha asegurado.

De hecho, Tedros ha informado de que la OMS está rastreando actualmente diferentes variantes del virus, incluida la EG.5.

«Sigue existiendo el riesgo de que aparezca una variante más peligrosa que podría causar un aumento repentino de casos y muertes», ha alertado.

