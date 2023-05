La mosca común como indicador químico

El autor es químico. Reside en Santiago

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

La mosca doméstica o común para reproducirse pone sus huevos en desechos de comida y hasta en heces fecales. Sin embargo, una vez es adulta muestra un comportamiento digno de ser observado. Sobre este insecto volador se han escrito muchos textos. Esopo ha titulado una de sus fábulas como “El insecto impertinente”.

Además, como dato curioso, la hembra de la mosca doméstica suele aparearse una sola vez durante toda su vida que apenas dura unos 15 días, y guarda el esperma en su cuerpo para cuando decida reproducirse.

La mosca común posee en sus patas la capacidad de identificar sustancias químicas específicas. Y he aquí la característica que ha motivado este texto. Ya que las sustancias químicas que identifica la mosca siempre son líquidas o sólidas con algún contenido líquido, como por ejemplo un pan con saliva.

Popularmente se conoce que el pescado que está en buen estado es rodeado por moscas. Sin embargo, el pescado que está en proceso de descomposición no atrae las moscas. Esto significa que las sustancias químicas nutritivas que contiene el pescado han cambiado y las moscas son capaces de detectarlo con su olfato que tienen al contacto con sus patas.

Este conocimiento popular, se podría extender a todos los alimentos. Nótese que la mosca adulta siempre está presente donde hay alimentos líquidos y húmedos en buen estado. Allí donde están las personas disfrutando de sus alimentos. Por tanto, las moscas se convierten en un indicador químico de los alimentos que pueden ser consumidos.

Por otro lado, quien ha visto un perro enfermo con una herida donde literalmente se pudre, podrá observar un tipo específico de gusano. Y alrededor de esa herida habrá moscas. Nótese que esas moscas son de mayor tamaño que la mosca común y tienen un color predominantemente verde. Como si la naturaleza nueva vez nos da otro indicador químico de las sustancias que están presentes en lo que se pudre, “la mosca verde”.

Existen otros muchos ejemplos en el conocimiento popular que demuestran que los animales pueden ser utilizados para identificar la presencia de sustancias químicas específicas. Las hormigas suelen ir a la orina de las personas diabéticas. Lo que muestra que ellas son capaces de identificar los azúcares en un líquido.

En pocas palabras, lo que se quiere decir es que, la mosca doméstica o común es un indicador de que el alimento que estás comiendo está en buen estado. Si no lo estuviera, ellas no estuvieran allí. No obstante, no se olvide de que la presencia de moscas también está asociada con la mala higiene y la transmisión de enfermedades.

huco71@gmail.com

jpm-am