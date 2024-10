“La Mole” Santos expondrá títulos MMA en S. Domingo

Elías “La Mole” Santos

SANTO DOMINGO.- El doble campeón dominicano Elías “La Mole” Santos defenderá su título de campeón 155 libras ante el colombiano Oscar Mauricio Díaz “El Guerrero De Dios” en el combate estelar, a 5 asaltos, de la cartelera mundial Fighting Force 15, a celebrarse este sábado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Espero que mi oponente este preparado, porque estoy listo para la guerra y no es verdad que me va a quitar lo mío, lo que me ha costado tanto esfuerzo conseguir” advirtió Santos a su oponente después de finalizar la ceremonia del pesaje, efectuada en el Salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Artes Marciales Mixtas (MMA).

El evento incluye un total de 10 combates.

En la pelea coestelar, el también dominicano Vincent “Cuco” Van Gogh defenderá su cetro de 145 libras ante Juan Carlos Alcántara “El Picante”, un prospecto que viene en un ascenso extraordinario.

Rumbo a retomar su camino por el título, la leyenda Oscar “Hierro” Sosa regresa como una de las atracciones principales para enfrentar al colombiano Luis Alfonso Diaz en la división peso pesado. Sosa se enfrenta al mayor reto de su carrera ya que necesita una victoria después de dos derrotas seguidas.

El colombiano Andrés “Baky” Gómez, quien hizo su primera pelea en República Dominicana en la pasada edición de Fighting Force, ganándose el cariño de la fanaticada nacional, enfrentará al dominicano Carlos “God’s Soldier” Santana en la división peso ligero.

Asistencia Masiva

Los organizadores confirmaron que esperan una casa llena por la demanda que han tenido de boletas y mesas VIP.

“Fighting Force es un producto de y para los fanáticos del combate en la República Dominicana, siempre hemos tenido una asistencia masiva y esta vez los indicadores confirman que será un ‘soldout’”, expuso Rodolfo D. Dauhajre, presidente de Fighting Force. Esta es la quinceava cartelera profesional de la organización que lidera el movimiento de las artes marciales mixtas en República Dominicana y el Caribe.

of-am