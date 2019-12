La más mala y la menos entendida

LA AUTORA es periodista. Reside en Santo Domingo.

Podría empezar este artículo con uno de tantos, de cientos, de relatos sobre personas que han sucumbido a una enfermedad tan antigua y tan incomprendida, que acompaña al género humano desde mucho antes de ser nombrada como depresión

Traer una historia que sensibilice ayuda a desestigmatizar esta pandemia, a mostrarla como lo que es, un padecimiento, no como cualquier otro, peor que muchos otros, tal vez el más malo de todos

Mas prefiero dedicar estas líneas a llamar la atención sobre la carga que pesa sobre los que viven en ese círculo maldito y los que les rodean e igual sufren con su dolor

Aunque parezca inverosímil, aun después de tantas evidencias sobre los estragos que provoca la depresión, todavía creemos que un simple “pon de tu parte” es la varita mágica que hará levantarse al afectado y echarlo a andar

Tratarlo como a un flojo que no hace los esfuerzos necesarios para salir del atolladero o pregonar que eso solo afecta a los menos inteligentes, a los de mente débil, no solo no ayuda, hunde más, engrosa las cadenas

Es tal el prejuicio que las rodea, que las personas deprimidas temen, sienten vergüenza de manifestar que atraviesan por esa situación e incluso aunque su cuadro requiere licencia médica, la evitan para no padecer el bochorno de que otros lo sepan

El sufrimiento es terrible y nadie como los que lo han vivido para entenderlo. La depresión daña cuerpo y mente, hemos oído decir tanto, tal vez sin parar a analizar qué significa en realidad

Es desencadenante de otras patologías como asma, cardiopatías, padecimientos estomacales y de otros órganos, perdida de la voz, desconexión de neuronas, daños al sistema nervioso, inseguridad, apocamiento, baja estima, dificultad para hilvanar ideas….

Es sin lugar a dudas la peor de todas las enfermedades y la menos tomada en serio.

