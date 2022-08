La libertad coartada como excusa para el control político y social

La Constitución de la República Dominicana y específicamente la del 26 de enero del 2010 pone límites al ejercicio de los poderes ejecutivo y judicial en cuanto a limitar las libertades de las personas y ejercer sus derechos políticos porque la constitución declara que vivimos en un estado democrático y de derechos que no pueden ser conculcados los derechos ciudadanos por ninguna autoridad ni poder del estado.

En el gobierno que preside el Partido Revolucionario Moderno (PRM), desde hace casi dos años han surgido inquietudes desde la clase media y clase media baja e intelectuales de que este gobierno sólo emplea en posiciones importantes del tren gubernamental a los llamados “Popis” o hijos de papi y mami y que los hombres comunes sin tez blanca y estratos bajos no tienen espacios en el gobierno, los llamados “WA WA WA”, en lenguaje popular.

Si esto es así, con esa conducta se le está dando un golpe mortal a nuestra joven democracia de más de 40 años y se está recorriendo un camino peligroso hacia actos similares a lo de una dictadura, donde una minoría acaudalada se está apoderando de manera totalitaria del poder político y económico del país. Esto se agudiza, cuando vemos que este gobierno ha puesto y quiere seguir privatizando las riquezas del país (los bienes públicos propiedad de todos los dominicanos) y poniéndolos en manos privadas. Esto podría convertir el país en un gobierno de ricos, llenos de pobres. La pandemia del COVID-19 ha dejado suficientes daños a la gente, cuando vemos que la pobreza aumenta de 2,960,100 en el 2020 a 3,868,719 en el 2022.

Se tiene la experiencia, que muchos gobernantes en América Latina y El Caribe juegan a agudizar la desigualdad social como forma de dominio y tener la oportunidad de ofrecer dádivas a los pobres como táctica de ganarse el voto de esas mayorías. La pobreza ha sido un arma de doble filo usada por algunos políticos para manipular a la gente y perpetuarse en el poder. La constitución actual impidió esas aspiraciones. – “puso candado a la ambición de políticos de convertirse en tiranos y ha puesto límites al mandato presidencial de dos periodos de 4 años y nunca más.”

Hemos visto, como hasta algunos senadores y diputados quieren crear una ley mordaza para censurar la libertad de opinión; otros han intentado limitar el ingreso de hombres y mujeres hijos de madres solteras a la policía nacional, vulnerando derechos fundamentales; vemos también que se han lanzado a las calles el ejército y la policía con excusas para controlar la delincuencia y cuyo propósito podría sugerir que se quiere implantar un régimen de terror y miedo como si estuviéramos en Guerra.

Las medidas complementarias de seguridad ciudadanas, vigilancia y protección de las personas instalando cámaras de seguridad en cada entradas de los residenciales, en cada entrada a los negocios, en cada lugar de recreación, en cada intersección de semáforos y avenidas principales, representa una intromisión a la intimidad y la libertad de tránsito, así como meter policías en las Iglesias para que vigilen a las personas, solo pueden ocurrir en países donde viven terroristas, que son regímenes absolutistas y sociedades con regímenes no democráticos.

Se han observados conductas de funcionarios militares y estatales que trastornan el régimen democrático en que hemos vividos; es así como en un acto sin precedentes el defensor del pueblo Pablo Ulloa fue agredido él y su comitiva por una autoridad de Digesett, cuando se dirigía a entrar en el canódromo a inspeccionar la condición de propiedades incautadas por el gobierno y fueron impedidos su entrada a trompadas y empujones. Un exceso de autoridad y una violación fragante y obstrucción de la justicia.

También se supo de “los consejos del alcalde Cholitín de Higüey “, que fueron catalogados como abuso de autoridad. El alcalde advirtió al periodista Wilkin Paniagua de que se abstuviera de informar cosas internas del Ayuntamiento porque él era de un partido contrario y porque alegadamente estaría perjudicado al oficial Alcántara, jefe de seguridad del Ayuntamiento y afirmaba podría tener consecuencias funestas. Al oficial Alcántara se le atribuyen decenas de muertes y asesinatos.

Todas esas acciones deben despertar a nuestros políticos, intelectuales, sindicatos, universidades, los empresarios y en sentido general hacer un llamado a las autoridades nacionales para que retornen a nuestros orígenes y que sepan que tenemos una constitución que nos rige y que ninguna autoridad puede estar por encima de ella. Deben saber que no hay excusa para querer tener un control total de las personas como si fueran robot, que no tienen sentimientos.

Nuestra clase política, tanto en el gobierno como en la oposición deben tener los ojos abiertos, porque con esas acciones vamos directos hacia el establecimiento de una plutocracia, donde las élites económicas pudieran ejercer un papel desproporcionado o un control absoluto del poder político y social. Se sabe que, aunque muchos tengan el deseo de hacerlo, tienen de frente las leyes que lo impiden y un poder judicial cada vez más independiente y comprometido.

La inteligencia artificial tiene sus límites y no se debe obligar a toda una nación a vivir presa bajo amenaza, con la excusa de proveer seguridad y controlar la delincuencia. La libertad está consagrada en nuestra constitución como sagrada. No se puede gobernar mediante el miedo, no se puede imponer y controlar la verdad, el espionaje y la manipulación psicológica son cosas del pasado, porque eso solo lleva a regímenes tiránicos y los dominicanos tomaron de ese veneno durante más de 30 años.

¡Cuidado!, la libertad no se alquila ni se vende.

