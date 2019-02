La Ira de Dios sobre el mundo (2)

El hombre de este siglo vive escapando a su propia realidad y a la realidad de Dios.

El escape puede ser el trabajo, hacer fortuna, los deportes, el arte, la sexualidad, la literatura, la política, la vida hedonista o cualquier cosa que le represente placer, comodidad, tranquilidad y realización personal. De más está decir que vive Vacio.

Muchas veces esa paz y tranquilidad la encuentran en los “mareos” que le dan las religiones y filosofías orientales.

Y la verdad es que estas religiones y filosofías orientales son magníficas para esto, pues no hay exigencias morales ni éticas para el hombre, lo marean con la reencarnación, un mantra o una música estacionaria y repetitiva, no hay un Dios ni hombre a quien darle cuentas…y yo digo, a quién no le gusta?

Otras religiones son similares, los engaños o mareos son por vía de la aniquilación total del cuerpo, un tanto así, usted se muere y simplemente deja de existir…con una cosmovision tal, llegamos a las mismas conclusiones que los Orientales, no hay valores, no hay que dar cuentas a nadie, por lo tanto, vivamos como queramos. No hay absolutos.

Hay más, otra religión ofrece el perdón después de la muerte, esto es el purgatorio, algo como, has lo que desees en esta vida, malo o tan malo como desees, irás al purgatorio y un familiar pagará dinero por ti, y tu alma será librada del mismo y llevada al Paraíso…

Hay quienes promueven en su religión actos de violencia para ganarse el cielo, ese engaño es tan letal como los demás, pero esos actos violentos también afectan la propia persona, pues mueren juntos con aquellos que desean matar. Ese “mareo” produce la muerte más rápida y turbulenta que las demás.

El cristianismo no llega al hombre del siglo XXI porque demanda y reclama una moral y una ética, una espiritualidad centrada en el Único Dios vivo y verdadero al que tendremos que darle cuentas de todo nuestro ser y quehacer mientras tuvimos vida terrícola.

En el cristianismo no hay chance para la vida después de la muerte si no se aceptó a Cristo como salvador.

Usted se salva o se condena mientras Vida terrenal tenga. El cristianismo no lo “Marea” se lo dice claro, después que muera, estará con Cristo en el paraíso o con el diablo en el infierno.

Y Dios se lo ha revelado al hombre en la Biblia, más de 4 mil años de revelación escrita, revelado en la naturaleza y abonado con la sangre de millones de creyentes a través de los siglos como testimonio de vida y Verdad.

El cristianismo a pesar de haber cambiado el curso de la humanidad para su bien, a pesar de haber liberado al hombre de todo tipo de esclavitud, no ha calado en el hombre de este siglo. Incluso el hombre está reversando el bien que esté le ha hecho a la humanidad.

Dios se lo ha dicho en todas las formas y no hay manera de que el hombre se vuelva a Él. El ser humano está negado a su Creador y Dios.

El lenguaje apropiado para este siglo es el amor, cierto, pero precedido del lenguaje de condenación, no hay amor sin juicio, no hay amor sin disciplina, no hay amor sin justicia, no hay amor en el libertinaje ni en la idolatría.

No hay amor que valga para la locura del comportamiento moral, ético y espiritual del hombre de este siglo sin que haya una advertencia previa de juicio Divino.

Dios eligió a Israel para que sea Su mensajero para la salvación de la humanidad, todavía en el siglo XXI, esa nación no ha entendido ese papel. Desde Abraham, antes de formarse Israel, Dios le dijo:

“En ti serán benditas todas las naciones de la tierra”.

Había hecho el mismo Pacto en Sinaí, con Isaac, Jacob, Moisés, y luego le prometió un nuevo Pacto en Jeremías que se cumplió y consumó con el Señor Jesucristo.

De manera que todo lo relacionado con las palabras de Dios a Su pueblo en el ámbito moral y espiritual puede relacionarse con nuestro siglo presente, pues son valores absolutos y atemporales y universales, ademas, es el evangelio que le fue dado para que sirvieran de mensajeros o canal; así las cosas y en tales condiciones se da la Gran Comisión:

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

‭‭S. Mateo‬ ‭28:18-20‬ ‭RVR1960‬‬

https://www.bible.com/149/mat. 28.18-20.rvr1960.

El mundo no ha entendido el amor manifestado en la Cruz, es evidente, qué otro mensaje queda? pues no hay otro que la advertencia del infierno para el ser humano, o se convierten a Jesús y lo aceptan como Salvador o el fruto del caos y la locura y desenfreno que vive la humanidad cosechará llamas en un infierno ardiente por toda la eternidad.

O Dios o el diablo.

O Cristo o lucifer.

No hay engaño, no hay mareos, no hay medias tintas ni trampas, no hay zancadillasl, no hay porqué decir una cosa por otra. No hay que ser agradable ni ligth, el mensaje es claro, crudo, duro y curvero. Eterno y universal para todo ser humano.

Si usted no le hace caso a Dios, se lo llevará el diablo…punto… Pero!

El Señor siempre está dispuesto a perdonar mientras usted vida terrenal tenga, lo ha demostrado y revelado con hechos, he aquí un ejemplo, Israel reconoce su falta, lo confiesa, pide perdón y viene a Él después de recibir dura disciplina, y observe cómo Dios lo relata:

“Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba: Me azotaste, y fui castigado como novillo indómito; conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios.

Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo; me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud.

¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿no es niño en quien me deleito? pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él; ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.”

‭‭Jeremías‬ ‭31:18-20‬ ‭RVR1960‬‬

https://www.bible.com/149/jer. 31.18-20.rvr1960

Después de eso, Dios le da Su Nuevo Pacto que se consuma en Cristo, salvación por gracia para el hombre que viene a El:

“He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra.

Jeremías‬ ‭33:14-21‬ ‭RVR1960‬‬

https://www.bible.com/149/jer. 33.14-21.rvr1960

Al final de la vida, no habrá más escapes…en la horizontalidad sin retorno de la caja, y la verticalidad irreductible de la ascensión de tu espíritu, tendrás un juicio, y será tu destino el paraíso, o el infierno en llamas.

Dios bendiga su decisión!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.