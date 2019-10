La investigación científica en las escuelas de RD

POR LUCIA SOLANO

La introducción de proyectos investigativos en las escuelas primarias y secundarias debe ser un medio para que el estudiante se dedique a la investigación científica que no es más que educar con un pensamiento crítico y liberador.

Con esta forma de enseñanza educativa a los estudiantes buscaríamos que predomine una mentalidad creativa y de invención de proyectos por el propio individuo . Las escuelas deben proporcionarles los medios para que esto ocurra.

En República Dominicana los centros educativos están carente de este proceso por lo que se pierden una cantidad de valores científicos y para hacer ciencia no se necesitan recursos extra, sino que el plan educativo lo contemple y hay muchos ejemplos que demuestran lo que digo como es el caso palpable del científico dominicano Erick Kunhardt, que no lo fue por la escuela, sino por la visión que tuvieron sus padres de ver más allá ).

Erick, leyendo una clase de física le dio la idea de crear una parábola para ver que pasaba y tomó las “poncheras” de lavar de su casa, se subió al techo y comenzó a poner cables y colocar estas en formas diferentes, bajo a su habitación y veía canales de televisión de todas partes, no se atrevió a decirle a su padre lo que había hecho, sin embargo, éste lo descubre cuando la señora que laboraba en su vivienda no encontraba los envases, ella le pregunta al Doctor, Enrique Kunhardt, padre de Erick, quien era un médico de Montecristi, por las mismas y este les aclara que no están en su consultorio .

En la hora del almuerzo el doctor pregunta por lo sucedido y el niño Erick, le dice que pasen a su habitación para que viera lo que había hecho, su padre en ese momento dijo, debo sacarte de aquí, te enviare a estudiar a Estados Unidos y de ahí en adelante, se pueden ver todo lo que logro Erick Kunhardt Grullón.

Esto indica que debemos poner interés en que nuestros estudiantes se inclinen por la investigación científica, ayudándolos a ser creativos, valorando toda cosa que ellos se les ocurra hacer, con supervisión.

En nuestro país hay muy pocas cosas que podemos decir que se han descubierto o le han aportado a la ciencia en medicina, tecnología, automotriz, entre otras.

Hoy tenemos en la ciudad de New York otro científico con algunos inventos patentizados, pero que aún no lo ha sacado a la luz pública, como es el señor José Mena, que tampoco estudió en República Dominicana, sino en Venezuela.

La intención de este tema es poner nuestros jóvenes a pensar en cosas creativas y positivas, no solo es el gameboy, la hooka, las modas, los tenis caros, los carros del año, la venta y uso de estupefacientes y a los educadores (as) pongamos mas de nuestra parte para hacer esto realidad, sería muy importante implementar esto en las tandas extendidas que se hace muy poco en esas horas de clases en República Dominicana.