La inmigración ilegal: relevante en las próximas elecciones (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

El tema migratorio por primera vez tendrá una relevancia de primer orden en el 2028. Si el Sr. Luis Abinader, además de la aplicación del protocolo que se está aplicando en 33 hospitales públicos de la República Dominicana, tiene un mínimo de sentido de la historia, y piensa en el legado que ha de dejar después que salga de la presidencia, debe hacer lo siguiente:

ÚNICO: Utilizar su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, y promover la instauración legal de sanciones económicas muy severas para todos los que empleen o rentan inmuebles a extranjeros ilegales.

Sanciones económicas severas más el Protocolo Hospitalario, podrían significar una masiva auto repatriación de millones de nacionales haitianos en situación de irregularidad. Sin poder trabajar de manera independiente sin un permiso de trabajo; sin poder ser empleado; y sin poder rentar una vivienda, nadie en su sano juicio se quedaría en ningún país con esa restricciones.

Si no lo hace, entonces es la oposición que debe proponerlo aunque no tengan los votos en el congreso para pasar la modificación, pero se pondría del lado correcto (justo) de la historia, y podría terminar agenciándose un capital político que actualmente no tiene.

El único tema que une a los dominicanos es el tema de la inmigración, la invasión y la ocupación descontrolada de nacionales haitianos.

El tema coloca al PRM en una disyuntiva. Si hace plogra sancionar severamente a los que empleen o renten inmuebles a extranjeros ilegales, podría allanarle el camino para un tercer gobierno consecutivo.

En su defecto, si persiste en no legislar contra las élites empresariales que se benefician de esa mano de obra ilegal, podría estar dándole una oportunidad de oro a la oposición, para que regrese nuevamente al gobierno.

jpm-am