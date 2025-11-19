La iniquidad de la política (OPINION)

Desde de hace más de 50 años hemos transitado por el mundo de la política como locutor primero y luego como periodista, gravitando en el entorno de grandes líderes, como fundador y uno de los pioneros del Círculo de Cronistas Políticos, como abogado, politólogo y gremialista, lo que me ha dado la oportunidad y la autoridad para abordar temas relativos al ejercicio de la política en República Dominicana.

Hacemos este introito para referirnos a la iniquidad, la falta de memoria, de criterio, de honestidad, de patriotismo y de respeto a los valores patrios de muchos políticos que, lamentablemente, han llegado tan lejos que, hasta el solio presidencial han alcanzado.

Muchos de estos políticos, cuyo estatus social y económico ha cambiado del suelo a la luna con los recursos del erario y el engaño descarado a los contribuyentes, a la clase trabajadora, a los hombres y mujeres honestos de la nación.

Políticos, que cuando logran engatusar a una población desesperada, de justicia negada, de abusos incomprensibles, de entrega de su dignidad y conciencia patriótica, suelen colocarse en una u otra posición para seguir disfrutando de las arcas del Estado, practicar el nepotismo y pisotear sin compasión a los irredentos y más desposeídos, se presentan cada vez como los mesías enviados del cielo a salvar a los inocentes pecadores dominicanos.

Cuando los dominicanos despertemos y comprendamos que muchos de esos “mesías”, reglaron nuestras patria, nos dejaron sin patrimonio, permitieron la entrada de las mafias más peligrosas del mundo, nos vendieron a los vecinos por migajas para la familia para acumular fortunas que ni en sueños eran posibles, en nombre de un Duarte que pisotean y burlan, de un Mella que ni recuerdan y de un Sánchez que sacrifican cada vez que llegan al trono.

Su misión es criticar y decir que nada sirve, pero cuando la verdad les toca, sus intereses se imponen, piden apoyo del pueblo que no existe, reclamando el voto de una población desesperada que piensa siempre en el vientre de su cuerpo y del entorno. ¿Cuándo seremos una sociedad consciente y sin iniquidad de los políticos? Que Dios nos guíe.

