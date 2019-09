La importancia del 6 de octubre…Trasciende intereses partidistas o personales; es asunto de supervivencia como nacion

EL AUTOR es economista. Reside en Santo Domingo.

El impacto de la seleccion a candidato presidencial dentro del PLD y el PRM el dia 6 de octubre no estaria limitado a lo interno de estas organizaciones; trascendera a lo externo, y podria exponer la supervivencia de la nacion a un desequilibrio politico de consecuencias imprevisibles.

La imposicion de Gonzalo Castillo representaria la mas grave amenaza a nuestra socavada institucionalidad, que a duras penas ha logrado sobrevivir las embestidas deconstructivas de este gobierno en el ambito institucional. Contrario a las directrices de Bosch, la administracion de Danilo Medina ha vejado las conquistas sociales y logros democraticos obtenidos durante los ultimos cincuenta años.

De imponer el oficialismo a su candidato, pesara sobre el pais el grave asomo de un resquebrajamiento del paradigma democratico. El descontento de las masas, excluidas del putativo “crecimiento economico” que nadie ve, ni siente, no se hara esperar. Salvo la elite gobernante y su ejercito de botellas, nadie percibe que las cosas andan bien. Los desaciertos en politica exterior, en particular el establecimiento de relaciones diplomaticas con China, ha intranquilizado a nuestros vecinos del norte. Los EE.UU. no titubearian en lograrse una victoria en un año de elecciones, tal como hizo Franklin Delano Roosevelt en Cuba con Gerardo Machado, a quien sustituyo por Cespedes y Quezada.

Gonzalo no posee la capacidad intelectual ni politica necesarias para manejar la complejidad de factores externos que se avecinan en el 2020. De materializarse las sombrias proyecciones de la Gallup, aparecidas hoy en la prensa internacional, y que señalan una creciente percepcion de recesion (peor que aquella del 2008), nuestro pais se descalabraria al no contar con un ejecutivo capaz de sobrellevar el impacto de un shock externo.

Hemos escuchado a algunos expresar sus deseos sobre el certamen abierto del PLD. Expresiones como “que se maten entre ellos” denostan una irresposabilidad civica e ignorancia alamantes. Ponderar tales designios, cuando el candidato oficialista (hasta el momento) representa la continuacion del regimen mas inepto de la historia moderna de nuestro pais, resulta escalofriante. En resumen, colocarse ajenos, ya sea por por accion o inaccion, a una posible candidatura de Gonzalo Castillo no solo seria una irresponsabillidad moral, sino un acto de lesa patria.

El odio partidista o personal no puede primar sobre interes nacional. Esa actitud demuestra un grado de primitivismo y escaso desarrollo social no caracteristico en el alma nacional. Me explico: permitir que Gonzalo Castillo se alce con la candidatura del PLD representara la hecatombe. El Estado invertira recursos sin limites para aplastar a sus oponentes, como de hecho se ha evidenciado en este certamen de precandidatos. Seria mas de lo peor de este gobierno: impunidad, corrupcion y nepotismo,

Si creemos que la situacion venezolana es precaria, siendo un pais petrolero, bastaria solo especular a que niveles llegaria la tasa de cambio para esta fecha el año proximo para hacernos entrar en razon. Con el desplome del sector turismo, en parte culpa del manejo torpe de una crisis sectorial, que ocurriria si se deploman los mercados financieros? El impacto inmediato seria sobre el nivel de empleos en los EEUU y su efecto en los gastos discrecionarios no esenciales, como lo seria el turismo. Luego vendria el impacto sobre las remesas, que contribuyen a nuestra estabilidad cambiaria. Al escasear el dolar, este se apreciaria, encareciendo las importaciones en terminos de pesos. Los precios de articulos de la canasta familiar aumentarian estrepitosamente, y una explosion social estaria al acecho, opacando los limites de lo acontecido en abril del 1965: esta vez existe un claro y definido culpable que no ha sabido tener el mas minimo prurito en disimular la magnitud de sus desaciertos.

Por eso estimamos que la unica manera de evitar el colapso de la Nacion, seria poderar muy friamente, sin odios ni rencores, la seleccion de un candidato para el PLD. A nuestro juicio, el unico candidato de ese partido con la experiencia, madurez y relaciones internacionales necesarias para rescatar a este pais del derrotadero, lo seria el Dr. Leonel Fernandez.

