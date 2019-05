La imagen del gobierno y del PLD

En los últimos meses los bombardeos de ataques que por todos los frentes se han desatados en contra del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el gobierno que encabeza el Licenciado Danilo Medina, ha estado poniendo en tela de juicio su permanencia en el poder más allá del 16 de agosto del 2020.

Varios congresistas norteamericanos se han sumado a la retahíla de acusaciones que de todo tipo se han desatado, tomando como punta de cañón, la agendada modificación a la constitución con lo que les quedarían las puertas abiertas al Presidente Medina para que este pueda presentarse nuevamente en la boleta oficialista morada y de paso tratar de vencer todos los obstáculos y así tratar de salir victorioso en medio de una contienda que a todas luces se le presenta muy cuesta arriba.

Soy de los que se inscribe dentro de la tesis de que si ES VERDAD QUE SE ESTA PENSANDO EN REELECCION, los estrategas comunicacionales del gobierno, en este caso el periodista Roberto Marchena, deben de cambiar el estilo y acercar más al gobierno al pueblo llano, al pueblo pensante, a ese pueblo que es el que a fin de cuenta es el que decide quién gana y quien pierde.

Los reeleccionistas deben de entender que URGE CON URGENCIA un cambio de estrategia comunicacional y de paso tomar más en cuenta aquellos elementos que bien les pudieran dar los resultados esperados a quienes promulgan un nuevo período gubernamental del actual mandatario.

Por más que los estrategas del poder político actual quieran esconder una realidad de descontento que se viene observando sin la necesidad de un microscopio político, el caso es contrario a lo que esos mismos estrategas se están creyendo.

Solo hay que colocar una imagen a través de las diferentes redes sociales o medio de comunicación para que de inmediato surjan incontables voces contrarias, que utilizando toda clase de epítetos vomitan también todo tipo de improperios, y hay de aquel que ose decir lo contrario, pues una andanada de acusaciones que hasta con viejas amistades y rompimiento de compadrazgos ha provocado.

Soy de los que piensan que no solo en la metrópolis hay cabezas pensantes, con luces muy propias y con capacidad para discernir lo bueno y lo malo, nooooo…..también los hay hasta dentro de una de las cuevas más recónditas del país, ojo, y con esto no estamos solicitando entrar al exclusivo club de los estrategas políticos del gobierno, noooo…jamás, lo que tratamos de hacer a través del presente ejercicio intelectual, es más bien desnudar una realidad que al parecer desde el Palacio no se han querido dar cuenta y continúan dando pasos no muy certeros de cara al propósito real, que es el mantener esa misma estructura en el poder al frente del gobierno.

El Distrito Nacional es en donde están concentrados los principales medios de comunicación, en donde las mayores partidas presupuestaria suelen beneficiar a esa cúpula, olvidando que en su gran mayoría, son los medios provinciales los que mayor aceptación tienen, por ser estos los que les presentan sus crudas realidades y convierten a sus gentes en protagonistas de sus propias historias.

La imagen del PLD y del Gobierno está muy deteriorada; los estrategas deben de ir ya modificando su accionar, repito, si de verdad se quiere hacer un elegante papel, o de lo contrario, el rolo le podría pasar por arriba y al final, la realidad sin poder podría ser otra.

