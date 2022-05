La iglesia de Cambita Garabitos

El autor es abogado. Reside en San Cristóbal

Cuando era pequeño me encantaba que mis padres me enviaran de Vacaciones escolares al pobladito llamado Cambita Garabitos, en donde tuve la oportunidad de conocer nuevos amigos y sobre todo que me sentía muy bien y cómodo con el trato que me brindaban las personas que ahí vivian y mis familiares residentes allí.

Cambita se fundó en 1544, según las referencias históricas, cuando un regidor del Ayuntamiento de Santo Domingo, de nombre Juan de Ampies, funda la Hacienda Santa Bárbara de Yamán, ubicada en la ribera suroeste del río Yamán o Yubazo. Más luego, a la parte nordeste llegaron los hermanos Antonio y Eugenio Garabitos, de origen español, quienes fundan varias estancias agrícolas y ganaderas.

El nombre de Cambita Garabitos proviene de una palabra compuesta por el vocablo Camba, que era el lugar de origen de los negros traídos del Valle del Camba (África) a trabajar en la hacienda. Cambita significa popularmente negrita, pequeño valle, pequeña camba; mientras que lo de Garabitos se origina por la familia española de ese apellido que mencionamos más arriba.

El 24 de mayo de 1551 se constituyó por el acto notarial en Santo Domingo el Mayorazgo de la Familia de Bastidas, del cual formaba parte lo que hoy conocemos como el poblado de Cambita Garabitos. La sección de Cambita fue elevada a la categoría de Distrito Municipal en el año 1973 durante el Gobierno del Doctor Joaquin Balaguer y el 21 de abril de 1987 durante el Gobierno de Salvador Jorge Blanco, mediante la ley 43-87 aprobada por el Congreso Nacional, se eleva a la categoría de municipio.

Con el paso de los años, Cambita Garabitos se ha sub dividido en varias delimitaciones: Cambita Uribe, Cambita Sterling, Cambita el Pueblecito y Cambita el Cruce (con puntos diversos como Peña Azul, El Cajón, El Fundo, El Tablazo y Mucha Agua, entre otros).

El Cruce

El periodo que más me gustaba visitar Cambita, en la parte que se conoce como el Cambita El Cruce, era durante el periodo de la Semana Santa, pues todos mis amigos y contemporáneos que tenían sus residencias allí estaban libres y con más tiempo de compartir, jugar y disfrutar de la exuberante flora que nos alegraba la vista.

El nombre de El Cruce viene dado porque en ese punto la carretera se divide en dos direcciones, una para dirigirse a Los Cacaos y la Colonia (esta última con un clima envidiable) y la otra hacia Mucha Agua, en donde en los últimos tiempos se está desarrollando un Turismo de mucho impacto en la zona.

Pero también asistíamos a todos los actos religiosos que organizaba la iglesia católica en este poblado de El Cruce. Era impresionante todo ese calor humano que brotaba en cada cantico, en cada oración y en cada palabra leída de los pasajes bíblicos.

La iglesia

En días recientes visité el viejo pueblito encallado en El Cruce, hoy extendido hacia el este y sur este con muchos cambios en su fisonomía, pero siempre conservando su limpieza y ese olor a verde y a naturaleza que es indescriptible a los sentidos.

Lo que me causó un gran impacto fue ver como la iglesia católica, lugar al que describimos anteriormente, se encuentra sometida a un proceso de remodelación con aparentes señales de abandono o inconclusa.

Cuando preguntamos, nos indicaron que la obra se paralizó hace mucho tiempo ya y que los ingenieros que estaban haciendo la misma se esfumaron desde que hubo un cambio de gobierno.

Lo que si se aprecia es el reflejo mudo de la inconciencia que provoca el desaliento y el dolor de la gente que se congrega diariamente en busca de esa paz que brinda la palabra escrita en la biblia y que se ve forzada a reunirse en lugares improvisados y carentes de seguridad para realizar las homilías que como bálsamo les acercan mas a Dios y al bien.

No sabemos a quien le corresponde ayudar a concluir esos trabajos, pero lo que sí es verdad es que los moradores católicos de cambita no han perdido la fe y es por ello que buscan apoyo a través de operativos de recaudación de fondos para poder concluir con la remodelación y ampliación de su iglesia, espacio preñado de hermosos recuerdos y santuario natural para alcanzar la paz a través de las enseñanzas y el estudio de las bondades de lo divino.

Esperamos que el Señor, rico en misericordia toque los corazones de quienes pueden dar respuestas a esto que es una necesidad obligada y una deuda con la paz y tranquilidad que mora en ese santo lugar para beneficio de todos los seres que creemos en el camino de la vida eterna de la mano de Jesucristo nuestro señor. Amen

aalcantaradionicio@yahoo.com

jpm-am

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.