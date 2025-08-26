La feria ProCibao 2026 impulsa comercio en la Región Norte

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, República Dominicana. – La Cámara de Comercio y Producción de Santiago celebrará la segunda edición de ProCibao, evento bienal consolidado como plataforma estratégica para la promoción de la Región Norte del país.

Esta acción, destinada al impulso del comercio, la inversión y la innovación, tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo de 2026 en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Líderes empresariales, productores, emprendedores, exportadores, inversionistas y tomadores de decisiones coincidirán en un espacio diseñado para el intercambio, la vinculación y el crecimiento de negocios.

MOTOR DE IMPULSO EN REGIÓN NORTE

“Nuestro objetivo es claro: ser el motor que impulse a la Región Norte hacia nuevos escenarios de negocios, creando un ecosistema dinámico donde las ideas se conviertan en realidades¨, afirmó Luis Campos Jorge, presidente de la Cámara.

La Región Norte, reconocida como el corazón productivo de la República Dominicana, desempeña un papel determinante en la economía nacional.

Con destinos turísticos de renombre como Puerto Plata, una sólida industria agrícola (cacao, café, tabaco, plátanos, bananos, entre otros) y una creciente industria manufacturera y textil, el Cibao está posicionada como eje fundamental para el desarrollo económico.

A esto une su ubicación estratégica, junto a una infraestructura de transporte y logística que la convierten en un nodo importante de comercio e inversión.

El Puerto de Manzanillo y las conexiones aéreas y terrestres fortalecerá la integración con mercados internacionales y ampliará las oportunidades para las empresas locales.

Tras el éxito de su primera edición, ProCibao reafirma en 2026 su rol de referencia para el conocimiento del vasto potencial del Cibao y la proyección de la región hacia mercados globales.

La provincia Santiago de los Caballeros y la Región Norte constituyen un centro estratégico para la inversión y la competitividad empresarial.

