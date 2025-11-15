La DNCD con apoyo de EE.UU ocupa 484 paquetes de cocaína

PEDERNALES.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado la incautación de 484 paquetes de cocaína frente a las costas de esta provincia procedente de Sudamérica.

En un comunicado dijo que el operativo fue realizado con apoyo a la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos, junto a la Armada de República Dominicana y la Fuerza Aérea, con la Administración de Control de Drogas y coordinados por el Ministerio Público.

INFORMES DE SEGURIDAD SOBRE LA DROGA EN COSTA DE RD

La incautación, la primera dentro de esta operación, se produce luego de que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciara el despliegue de las fuerzas en todo el hemisferio occidental, junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South).

«Las unidades actuantes, montaron un amplio operativo por aire, mar y tierra, para atrapar a varios individuos que, según informes de inteligencia, se acercaban a costas dominicanas en una embarcación con un importante cargamento de presuntas sustancias narcóticas», indica el documento.

PERSECUCION POR AIRE, MAR Y TIERRA TARDO VARIAS HORAS

Después de varias horas de intenso seguimiento, las unidades aéreas, marítimas y terrestres lograron intervenir, a varias millas al sur de Isla Beata, una lancha rápida (tipo Go Fast) sin nombre ni matrícula, con dos hombres a bordo y 18 sacos que contenían en su interior los paquetes de la presunta droga, envueltos en cintas adhesivas con distintos logotipos.

Al abordar la embarcación de 27 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 40 caballos de fuerza cada uno, se ocuparon además 05 garrafones de combustibles, 02 GPS, un teléfono celular, una lona, agua, comestibles, entre otras evidencias.

LA EMBARCACION PROCEDIA DE SUDAMERICA

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación en relación con la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras los dos dominicanos arrestados en esta interdicción, de manera infraganti, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

“La embarcación, que según informes había salido desde Sudamérica con rumbo a costas dominicanas, alertó a los organismos oficiales, que aplicaron los protocolos de actuación temprana para neutralizar la lancha, detener a sus tripulantes y confiscar el alijo de 484 paquetes”, señala la DNCD.

an/am