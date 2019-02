La división del PLD es un hecho irreversible

La división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es un hecho irreversible difícil de ocultar para ambas partes, ya que está a la vista de todos y por más estrategias y malabares que hagan no podrán revertir la triste realidad.

La denuncia formulada por el sector del expresidente Leonel Fernández de que desde el gobierno se estaría orquestando una campaña sucia en contra del presidente del PLD muestra de la debilidad del ex mandatario, lo que evidencia la división.

Involucrar al gobierno en una supuesta campaña sucia en contra del presidente del PLD es como culpar directamente al presidente Danilo Medina en este hecho censurable en contra del ex mandatario y aspirante a la candidatura presidencial del partido oficial.

El decir que desde el gobierno se estaría orquestando una supuesta campaña sucia en contra del doctor Leonel Fernández sin aportar pruebas fehacientes es una clara irresponsabilidad de los seguidores y estrategas políticos del ex mandatario.

Entonces, es claro que con esa denuncia lo que hacen es dar muestra de que a la división es un hecho que está a la vista de todos y solamente se está a la espera quien se quedará con los símbolos tomando en cuenta que el sector danilistas dominan todos los organismos de dirección del partido.

La desesperación que muestran los seguidores del doctor Leonel Fernández es una muestra clara de debilidad, es decir que no se sienten seguros de poder doblegar a los seguidores del presidente Danilo Medina que aspiran imponer una modificación constitucional para que este pueda optar por una nueva repostulación.

Danilo Medina ha demostrado ser un político a tiempo completo y así se lo dejó demostrado cuando fue el estratega de campaña de los triunfos electorales logrados por el ex presidente Leonel Fernández.

El hecho es que la división del PLD es un hecho y que lo que estaría por verse en el corto plazo es cual sector se quedaría con los símbolos del partido para concurrir a las elecciones presidenciales programadas para el mes de mayo del 2020.

En el país no hay un líder de importancia que pueda mediar para evitar la división del PLD, así es que ellos y no nadie en particular los que deberán desplegar todos los esfuerzos que sean necesarios para tratar de evitar lo imposible.

En lo que si estamos claro es que la lucha de tendencias en el PLD está cada vez más caliente entre el sector que lidera el expresidente Leonel Fernández y los seguidores del presidente Danilo Medina.

La supuesta campaña sucia en contra del presidente del partido, a través de los medios de comunicación con el objetivo -según argumentan- de restarle popularidad no es más que un síntoma de debilidad.

“Esta supuesta campaña sucia habría sido planificada por sectores enquistados en el Gobierno que de manera desesperada desean continuar en las posiciones que ostentan e intentan seducir y convencer al presidente de la República (Danilo Medina) de que se lance a una aventura de reformar nueva vez la Constitución.

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.