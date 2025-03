La discreta canela

La canela es tan conocida por todos desde niños, que no se le da importancia, aunque se procura siempre tener algunas rajas en la casa y un pequeño frasco en polvo, para usarlas sobre todo en postres comunes en nuestro medio, como el arroz con leche y el majarete.

A mí nunca se me ocurrió preguntarme la procedencia de la canela que usábamos en la casa, hasta un día que me lo pregunté mientras masticaba una raja tras terminar una taza de majarete. Al investigarlo, me enteré de que, inicialmente era importada de la India. Más adelante era traída también de Vietnam, Estados Unidos, China, Indonesia, España y Guatemala.

Posteriormente, el comerciante que la traía entendió que siendo el árbol de la canela (canelo) un árbol cuyo cultivo se puede cultivar en las áreas tropicales, hasta 600 m de altitud, con precipitaciones de 1,800 a 4000 mm anuales, temperatura media anual de 24 a 30°C, en suelos aluviales areno-arcillosos o arcillo-arenosos, profundos, ricos en materia orgánica y buen drenaje, podía ser cultivada en el país, en las áreas coincidentes con esas características.

Cultivo en el país.

Así se inició el cultivo de canela en nuestro medio, observándose que el árbol de la canela crece bien y se desarrolla con toda normalidad en la República Dominicana debido a su clima cálido y húmedo. Y en la actualidad hay importantes plantaciones en la zona de Cevicos y también en la comunidad de Sambrana, ambas en la provincia Sánchez Ramírez.

Exportación.

Aunque todavía no puede decirse que se produzca canela en cantidades industriales, ya en 2023 República Dominicana se convirtió en el exportador número 60 de Canela y flores de canelero en el mundo, exportando canela dominicana principalmente a Haití, Estados Unidos, Francia, Portugal y España.

Usos:

Y es de esperarse que la demanda de canela sea creciente, pues se le sigue usando en todo el mundo tanto molida como en rajas. Molida se utiliza ampliamente en postres, pasteles, dulces, espolvoreándosele en su superficie, con lo que además de sabor produce un aspecto visual agradable.

Pero la canela no solo es utilizada en dulces; también se le atribuyen efectos beneficiosos para la salud. Así, se afirma que ayuda a controlar la diabetes, favorece la baja de peso, mejora la capacidad cognitiva de la persona, es un protector de la salud cardiovascular, tiene efecto antibacteriano, posee antioxidantes, mejora el estado anímico y también el funcionamiento sexual en el hombre. También es común el uso de té de canela y se le atribuye al mismo efecto antigripal y de mejoría para los dolores menstruales.

Obtención

La canela como tal es la corteza interna del árbol y se le obtiene quitando la corteza superficial con un instrumento similar a un pela papas y luego pelando las ramas y secando dicha corteza durante varios días, a la sombra y luego en la oscuridad. Por último, la corteza seca se corta en barritas o se muele en polvo para venderla a los consumidores. O sea, que para cultivar la canela hay que realizar una especie de podado del árbol, porque cuando se obtiene de la corteza del tronco hay que cortar el árbol, que posteriormente crece de nuevo.

Peculiaridad de la flor.

Una peculiaridad de las flores de canelo es que son hermafroditas (contiene el androceo y gineceo en la misma flor), de color blanco o amarillo verdoso y recubiertas de pelos, bracteadas y actinomorfas.

Una peculiaridad en nuestro país, es que la canela se usa junto con otras especias para preparar un licor nacional, llamado Mamajuana, muy solicitado por los hombres.

Ahora queda como desafío para los cultivadores de canela en nuestro país, conseguir que la canela dominicana tenga particularidades en su producción y sabor de los que carezcan la de otros países, de modo que la nuestra se convierta en la preferida en todas partes del mundo.

jpm-am