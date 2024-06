La discordia del debate Biden-Trump

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

El debate entre Joe Biden, Partido Demócrata y Donal Trump, Partido Republicano, más que una fórmula para buscar salida a los diversos problemas que enfrenta Estados Unidos, se convirtió en un espejismo, donde ambos magnificaron sus respuestas en acusaciones y contra acusaciones personales,

Embargaron sus respuestas a las cuestionantes de los periodistas contratados por la firma de noticias CNN, organizadora del debate, en acusaciones estériles que no favorecen en lo absoluto la estabilidad democrática y economía de los estadounidenses, la comunidad latina, centroamericana y de otras naciones.

Los temas más comunes de este encuentro entre un presidente que bordea los 86 años de edad y un expresidente cercano a los 83 años, fueron los relativos a las guerras entre Rusia-Ucrania e Israel-Palestina, donde todas sus respuestas quedaron inconclusas y sin referentes claros, visto que solo versaron, por parte de Trump, sobre el financiamiento económico de EE.UU, y como era de esperarse, Biden basó su disputa en un tono más que justificativo.

Según el mandatario estadounidense, el hecho de financiar la guerra permite que no llegue a Europa y luego a USA, respuesta que sin mediatismo recibió el rechazo de Trump, quien llegó a preguntarle al presidente: ¿Por qué Europa no paga, para que no se les toquen sus intereses?

Lo más notable de este primer debate, es que estuvo centrado en la discordia con ribetes que destaparon desde la impugnacion de las pasadas elecciones, las acusaciones contra Donald Trump, los vínculos del hijo de Biden con Ucrania y el apoyo del gobierno al aborto, entre otros temas que además de no ser respondidos con profundidad, también se quedaron como tópicos insignificantes.

Actuaron como dos verdaderos enemigos, no de partidos, sino como personas con antecedentes que han violentado las leyes y sus más intrincadas células personales. Fueron bastantes las preguntas y pocas las respuestas, excepto las que en cierto modo tocaron los vínculos familiares de ambos.

Hay un proverbio chino que refiere con hidalguía de que “la vejez no son los años, sino las ideas”, en este contexto, parece que los años no le permiten al presidente Biden aligerar su mente para responder correctamente, visto que en varias ocasiones se le vio perder la noción del tiempo, aunque según los demócratas el mandatario está padeciendo de un fuerte virus gripal.

Todos esos tropiezos de la mente fueron anotados por el candidato Republicano, el cual por encima de las respuestas a las preguntas en contexto, llegó a acusar a Biden de estar perdiendo la memoria. “Eres el peor presidente que ha tenido Estados Unidos”, refirió Trump, tras endilgarle que ha interferido con la justicia para hacerle daño.

El debate se tornó tan tenso y falto de equidad que Biden, aún con sus problemas y por encima de los periodistas contratados para moderar los dimes y diretes de ambos políticos, lo último que llegó a decirles a Trump fue: “Eres un irrespetuoso de tu esposa, tuviste relaciones sexuales con una actriz porno”, lo que desdice mucho de la capacidad y el intelecto político.

Luego del debate y a raíz de que Biden demostró no estar conectado con las expectativas de su partido, la cúpula demócrata se mantiene en asamblea y analiza la posibilidad de sustituir el candidato que se postula por segunda ocasión a la presidencia de los Estados Unidos; sin embargo, según versiones que circulan en los corrillos de la Casa Blanca, el mandatario dice que no va a renunciar a sus aspiraciones.

La política es una ciencia y los políticos debieran usar sus postulados para mejorar continuamente las naciones; al parecer eso no será posible, ni siquiera en los Estados Unidos, país que se autodefine como la primera potencia, el que mete las narices en los problemas de los demás países, el que financia las guerras, en fin, el que se empodera y de la semilla cosecha el árbol que nunca se cae porque su raíz no se pudre.

Los ribetes de este reciente debate han dejado bien claro a la sociedad mundial que los políticos de Estados Unidos están nadando en el mismo círculo de los países latinos, por cierto muy criticados debido a su mala práctica gubernamental.

jpm-am

