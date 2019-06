OPINION: La diáspora dominicana en perspectiva

Sin lugar a duda, la capacidad intelectual y carisma de mi amigo

el arquitecto Rodolfo Pou, quedó demostrada en su evento del día 28 de mayo, donde participamos como prensa, para reportar lo que no se vió, ni se explicó.

De todo el panel de 4 invitados que disertaron en público, con la intervención de la analista más temida de la prensa dominicana, Alicia Ortega, de SIN, empresa de los Hasbún, el único que presentó una factibilidad económica para capitalizar remesas y retiros de los que luchamos en playas extranjeras y queremos volver a nuestro terruño, fue el arquitecto Pou, con un plan de fideicomiso financiero para hacer de las remesas no algo generacional (mis nietos, no envían nada, ni enviarán, somos los viejos los que remesamos) sino un plan de inversión complementaria para la vejez viviendo en la isla.

Por eso, creo que el visionario tiene futuro como representante de la diáspora a nivel de asesor o diputado del exterior. El hombre se mueve, visita gente y se perfila como un candidato, aunque no lo propicie.

El panel tuvo un escenario educativo y así lo percibí: el evento fue para aprender de las experiencias e ideas de los panelistas, pero no se permitió preguntas de participantes y yo tenía varias. Espero al leer su libro, que dijo me lo va a dedicar, que pueda encontrar en él y Ud. también al comprarlo on line, vía Follet. com, las respuestas de nuestras inquietudes y estas son las 3 dimensiones para desarrollar la diáspora, donde tenemos duda en RD:

Tres dimensiones de la vinculación de la diáspora al desarrollo que deben mejorarse:

Bancarización de los no bancarizados. Intermediación financiera. Y oOperadores de transferencias de dinero, con Servicios de Capacitación técnica en áreas de recepción de remesas, inversión y promoción en el país de, por ejemplo, comercio nostálgico, turismo barato para el nativo, etc, etc

Quiero decir con esto que para medir el impacto sobre el desarrollo en proyectos de diáspora hay 5 pilares.

1. PROPIEDAD. 2. CORRESPONDENCIA. 3. SOSTENIBILIDAD

4. REPLICABILIDAD. 5. RENDICIÓN DE CUENTAS

Las personas de la comunidad participan de la toma de decisiones, eso es parte de propiedad.

Parte de correspondencia es: La implementación se da en asociación o coordinación con otras instituciones.

Parte de sostenibilidad es: Tiene un ciclo de vida extenso

Parte de la replicabilidad es: Los recursos necesarios para ejecutar el proyecto se encuentran disponibles en otras comunidades

Parte de rendición de cuentas es: La estructura organizacional incluye la revisión y balance de sus operaciones y decisiones

Pero me quedan dudas, como economista y pensador libre y estas son las preguntas que quería hacer:

¿Es posible que los beneficios de la migración como las remesas, las exportaciones y envíos dirigidos a las comunidades en el exterior y la salida de población excedente podrán compensar la pérdida de mano de obra activa, trabajos de sudor y lágrimas en RD y los intelectuales (como profesionales, nuestra fuga de cerebros) con los nuevos riesgos de salud y seguridad mundial?

¿Es posible que la migración además de proveer un mayor bienestar a algunos emigrantes, sus familias y comunidades, contribuya también al desarrollo nacional en RD?

Creo este fue un buen comienzo para despertar la comunidad y la consciencia de unirnos y ser una fuerza en el exterior y en RD que cambie el status quo de llego Juanita y tuvo que regresar en 4 años, porque ya no cabe allá.

JPM