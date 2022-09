La democracia en crisis

En las democracias modernas, la voluntad del pueblo se manifiesta a través de representantes que son elegidos libremente por el pueblo, es la denominada democracia representativa. Pero que sucedería si ese pueblo pierde la fe en aquellos que los representan, si no siente ya ninguna esperanza por aquellos que los pueden representar debido a la corrupción y, sobre todo, a las pésimas gestiones del poder.

El hecho es que la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe, ya que en ella se respetan como principios fundamentales la autonomía individual del individuo y la igualdad entre todos los ciudadanos.

Cuando se habla de la autonomía individual del ser humano, que es el derecho de las personas de tener el control de sus propias vidas, estamos hablando de una serie de cosas como son la libertad de expresar sus opiniones y creencias, no ser sometida al control o dominio de otros sea una persona física o jurídica (con los limites propios de un Estado de derecho). En fin, estamos hablando de un derecho que, para quien està acostumbrado, es un derecho fundamental. Esto quiere decir que en las democracias el ser humano es respetado en su integridad.

Pero, para el ser humano esto es importante pero no es suficiente. Hay una necesidad que es todavía másfundamental, y que viene de su misma naturaleza, del espíritu de sobrevivencia del hombre. Esta necesidad es el bienestar económico. Tener las bases para sustentarse siempre ha sido fundamental para el hombre, y si éstas faltan se pueden dar situaciones como la pérdida de unas elecciones hasta unos resultados nefastos como una revolución, o peor, si hay sectores de poder interesados, en limitar la amenaza de rebelión y un Estado débil, la imposición de un gobierno autoritario.

El profesor Juan Bosch lo explicó en uno de sus artículos en la revista “Política, teoría y acción”, publicada en Octubre de 1984,P.P.1-8, con el título “Ideología y táctica en la actividad política”, “No son las ideas de determinadas personas las que trasforman la sociedad sino que son los sufrimientos de la sociedad las que trasforman las ideas de los hombres. No fueron las ideas de Carlos Marx que transformaron la humanidad en un determinado momento histórico. Lo que sucedió fue que Marx, con un estudio de los acontecimientos ocurridos en la historia humana se convenció de que la base de la vida del hombre es material, que son las condiciones materiales de la existencia de los hombres los que los llevan a luchar para mejorarlas y esa lucha desemboca en procesos políticos de carácter revolucionario.

El votante, como consecuencia de la ineptitud del Estado, pierde la fe en sus gobernantes y en el mismo sistema. Es posible que ésto haya sucedido en Venezuela, el que la pérdida de la confianza en los partidos politicos tradicionales, debido a las crisis económicas haya llevado al pueblo a una decisión populista. Crisis provocadas por las malas gestiones del poder y la corrupción de esa clase gobernante.

El periodista italiano, Federico Rampini, en su libro “La Segunda Guerra Fría”, al respecto de esa pérdida de Fe en quienes nos “representan”, señala que: “Un momento clave de la pérdida de confianza fue la grande crisis del 2008-2009, acelerador dramático de procesos degenerativos que ya estaban en acto desde hacía décadas; el aumento preocupante de la desigualdad, el empobrecimiento de la clase trabajadora, el financiamiento de la economía, la arrogancia e la avidez de las oligarquías del dinero, la inmoralidad de muchos políticos, y todo esto ha sucedido mientras en el timón de la democracia estaban las clases dirigentes tradicionales, elegidos democráticamente por los ciudadanos”.

Rampini agrega:”Uno no se enamora de un sistema político solo por que corresponde a un ideal abstracto. Si este sistema produce clases dirigentes ineptas o deshonestas, nos vienen dudas sobre su validez”.

Rampini señala como a China apenas le afectó la crisis del 2008 mientras países en Europa y América cayeron en una grave crisis. “Cómo los economistas y las bancas centrales occidentales no fueron capaces de vislumbrar o prevenir la crisis?”. Surge entonces la curiosidad por China y su clase dirigente.

Es una economia mas fuerte que la de los otros paises, con un crecimiento del producto interno bruto mayor, pero eso ha sido todo?.

Rampini señala en su ensayo la obra de otro escritor, el canadiense Daniel A. Bell, docente en china en la Shandong University, en su obra “El modelo china. Meritocracia política y límites de la democracia, Luiss University Press.2019, explica en detalles como funciona la selección de la clase dirigente en China, “Para llegar a los altos estamentos del poder en china, se necesita ser llevado por alguien que ya esté en el partido, y para pasar los exámenes se requiere, antes que nada, ser fiel al partido. Pero éste no es el único requisito para hacer carrera en el PCC, también es de igual importancia el merito, la competencia y capacidad para ejercer esa función. Esto quiere decir que en la selección impera también la meritocracia”.

“Y como viene medida esta eficiencia?. En una democracia se confía en la sabiduría de los electores para escoger a quienes los gobernaran. Si no funcionan lo cambian después de 4 años, pero no necesariamente para la llegada de uno mejor.

Como se sabe, lamentablemente, esta forma de medir no siempre funciona”. “En la china, cuando un líder que ha crecido en el partido y lo envían como sindico a una provincia o a una ciudad, los parámetros para medir la eficiencia del nominado son el crecimiento del producto interno bruto de la zona, el aumento de los réditos y de los puestos de trabajo.

Actualmente toman en cuenta también otros parámetros como sostenibilidad ambiental y reducción de la contaminación. Si cumplen con estos parámetros positivamente este miembro del partido tiene mucha probabilidad de pasar a un nivel superior”.

Rampini indica, que a diferencia de otros gobiernos autoritarios, China incentiva a que estudiantes chinos vayan a prepararse al exterior, a especializarse y a hacer doctorados, sobre todo en ámbitos de gerencia y alta tecnología, y luego son bienvenidos e incorporados en las filas del Aparato del Estado.

Según Bell señala “ otros gobiernos no democráticos que han tenido éxitos económicos como Taiwán, Corea del Sur y Singapur, y el Vietnam de Hoy, la cual es una variante comunista que intenta replicar el modelo chino”, e indica las ventajas de un sistema de gobierno que puede permitir de hacer programas a largo tiempo

Lo que no mencionan ni Bell ni Rampini es que los éxitos económicos de estos paises obedecen, también, a ayudas económicas y condiciones ventajosas que se han dado en determinados contextos históricos dando inicio a estas etapas de prosperidad. Como en todo, hay circunstancias externas que inciden en determinadas situaciones.

En China ayuda la cultura asiática, confuciana, donde hay una visión colectiva de la sociedad y respeto a la autoridad. Asimismo, Rampini señala que en China ven más importante el aspecto sustancial que procesal, o sea los resultados mas que la forma de selección del gobierno.

Según Rampini, es posible que esta prosperidad, como ha sucedido en otras situaciones similares, llegará a un momento de estancamiento, como es natural que suceda. Entonces los ciudadanos, acostumbrados al bienestar comenzaran a pensar que el problema es la forma de gobierno y añoraran un sistema democrático para poder elegir otros gobernantes”.

Claro, esto puede suceder más rápido si se presenta una grave crisis económica con el descredito de los gobernantes, pero que esta suceda tarde o temprano podrá depender de otras variables y quizás darse en forma natural y sin traumas, como parte de una evolución a un sistema más satisfactorio.

Ademas se tiene la imagen de que estos gobiernos autoritarios, no son tan autócratas como otros del pasado. Los que conocen la historia saben cómo gobiernos totalitarios controlaban y espiaban a quien era sospechoso de ser un disidente.

Es conocida, por ejemplo, La Stasi, el Ministerio de la Seguridad del Estado de la Alemania Oriental en la época de la guerra fría. Esta era el aparato de la policía secreta de la DDR, República Democrática Alemana, zona de la Alemania bajo la egida de la Unión Soviética, en la cual se llegaron a utilizar métodos nada ortodoxos de espionaje y la denominada “Descomposición del alma”, de la que trata Gianluca Falanga en su obra “El Ministerio de la Paranoia, Historia de la Stasi”.

Según narra el periodista, con este método la persona, sin ésta saberlo, era sometida a una serie de contaminaciones en su vida personal y de espionaje en su vida en general, a veces hasta constriñendo parientes y amigos. Influenciaban hasta en el propio comportamiento del sujeto, utilizando técnicas sofisticadas de psicoanálisis y creando situaciones que fueran minando poco a poco su autoestima.

Y esta meticulosa práctica podía durar años. Esto, esto es algo que no puede existir en una “verdadera” democracia. Cuando el que piensa diferente es sometido a espionaje e/o torturas en un Estado, el sistema de gobierno no es más que una cárcel, esas son las dictaduras.

Como vemos la Democracia es el mejor sistema de gobierno que existe hasta ahora. Por que la democracia implica el respeto a la libertad de expresión, a la privacidad, a la confrontación de ideas que nos hacen crecer y cuestionarnos continuamente. Esto no solo es necesario al ser humano, sino también a las sociedades en su mejoramiento.

Claro, hay democracias mejores que otras, y normalmente se considera que son aquellas que mantienen un mayor equilibrio en el campo economico. Pero se podria decir que una democracia es sana donde existe una justicia independiente, una prensa que busca la verdad más profunda y donde los gobernantes tienen una conducta más ética, eficiente y atenta al interes general.

Si no se toma capitulo en las cosas que no están andando bien en nuestras democracias, éstas cosas no harán más que empeorar con consecuencias impredecibles. La democracia hay que preservarla y defenderla de nuevas modalidades de control y de desigualdades, y ésta solo se puede hacer con la fuerza y la eficacia de las leyes.

