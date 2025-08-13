La cumbre que podría redefinir el tablero mundial

EL AUTOR es diplomático. Reside en Santo Domingo.

En Alaska, los líderes de Estados Unidos y Rusia se enfrentan al reto de frenar la guerra en Ucrania y evitar que las tensiones geopolíticas desemboquen en un nuevo ciclo de confrontación mundial.

La esperada cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska promete ser un hito diplomático. Su relevancia no solo radica en el intento de frenar la guerra en Ucrania, sino también en el cambio de tono respecto a la administración Biden: de la confrontación abierta, a un diálogo que apela a la diplomacia preventiva como vía para evitar una escalada de dimensiones impredecibles. De ahí el reconocimiento de la Organización Internacional de Embajadores por la Paz a tan noble esfuerzo.

Este encuentro remite inevitablemente a la Cumbre de Reikiavik (capital de Islandia) de 1986 entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, celebrada en plena Perestroika y Glasnost. En aquella ocasión se discutió la reducción de armas nucleares estratégicas en un 50%, la eliminación de misiles de alcance intermedio en Europa y el control de pruebas nucleares.

Sin embargo, el desacuerdo sobre la Iniciativa de Defensa Estratégica, la llamada “Guerra de las Galaxias”, impidió alcanzar un pacto global. Aquella experiencia dejó una lección clave: incluso con buena voluntad política, un desacuerdo estratégico puede bloquear acuerdos históricos.

La Cumbre de Alaska llega en un contexto igual de tenso. Según trascendió, Trump y Putin acordarían un alto el fuego parcial de 30 días enfocado en infraestructura energética y civil, con miras a negociar una tregua total.

El estatus de Crimea y partes del Donbás constituyen elementos fundamentales del histórico encuentro: Rusia plantea intercambios de control territorial, mientras Ucrania rechaza cualquier concesión que comprometa su soberanía.

Las exigencias son profundas y contrapuestas

Moscú quiere que Ucrania adopte neutralidad permanente, renuncie a entrar en la OTAN, reduzca su ejército y prohíba tropas extranjeras en su territorio. Kiev, por su parte, considera innegociable su integridad territorial, exige garantías internacionales sólidas, intercambio de prisioneros, nuevas sanciones contra Rusia y respeto absoluto a su soberanía.

La conversación telefónica de 90 minutos entre ambos lideres Trump y Putin fue el primer contacto directo en tres años. “Trabajaremos juntos, muy de cerca, para detener los millones de muertes que están ocurriendo en la guerra”, dijo Trump tras la llamada.

Más tarde, conversó con Volodímir Zelensky y calificó el diálogo como “muy bueno”, aunque advirtió que no considera “práctico” que Ucrania se sume a la OTAN, uno de los objetivos clave de Kiev.

Esta Cumbre producto de la gestión diplomática estadounidense y rusa tiene el gran potencial de convertirse en un punto de inflexión para la política internacional contemporánea, del mismo modo que Reikiavik lo fue en la Guerra Fría.

El desafío por delante. Si la Cumbre de Reikiavik enseñó que los acuerdos internacionales requieren tanto voluntad política como creatividad estratégica, Alaska pondrá a prueba la capacidad de dos líderes de transformar una tregua temporal en un pacto estable.

La oportunidad es histórica, pero también frágil: el éxito dependerá de si ambas potencias logran pasar de un alto el fuego a una solución que garantice estabilidad regional y reduzca el riesgo de un conflicto mayor.

En un contexto de desconfianza mutua, sanciones económicas y enfrentamientos en el terreno, el verdadero reto será transformar un cese temporal de hostilidades en un acuerdo duradero que priorice la estabilidad regional y global sobre la lógica de la confrontación.

