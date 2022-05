La Cumbre de Las Américas y necesaria participación

EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo

La Cumbre de Las Américas se celebrará a principios de junio de este año 2022 en Los Ángeles Estados Unidos y representa un evento de primordial importancia para la unidad de todas estas tierras avistadas por Cristóbal Colón y Américo Vespucio.

La Cumbre de las Américas es una reunión de presidentes y altas autoridades políticas de todos los países del continente, Norte, Centro y Sur, para tratar temas diplomáticos y/o comerciales de importancia a nivel continental.

En este evento, tras los debates y negociaciones se fijan las prioridades y los planes de acción y se emite una declaración política que cada gobierno debe tomar en cuenta en sus respectivos planes. Son 35 los jefes de Estado quienes cada tres o cuatro años se encuentran en una ciudad diferente para dialogar sobre la problemática y buscar soluciones comunes.

Parece que la celebración de La Cumbre de Las Américas está asociada a las ideas o llamada Doctrina de James Monroe, que sintetiza en un solo pensamiento la unidad de las Américas con la frase: “América para los americanos”. Fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. En un mensaje anual de rutina entregado al Congreso por el presidente James Monroe en diciembre de 1823, la doctrina advierte a las naciones europeas que Estados Unidos no toleraría más «colonización o monarcas títeres «. Ahora ese pensamiento ha evolucionado y en el contexto actual requiere una alianza con el viejo continente – Europa.

La mayoría de las intervenciones de Estados Unidos en diferentes países, también está influenciada por la doctrina Monroe de unidad de los pueblos y sin ser estos colonizados y sometidos a regímenes tiránicos, de ahí, que su total rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania. De mi parte siempre he entendido que todas las intervenciones a través de las guerras y sometimiento a la fuerza de los pueblos son simples excusa para afianzarse otro tipo de dominación y no se trata de lograr la paz.

Podemos esperar que de esta cumbre se fortalezca el multilateralismo entre los países de Las Américas emulando los acuerdos de Bretton Woods (El Acuerdo de Bretton Woods es el sistema histórico de gestión monetaria y cambiaria establecido en 1944). Este fue desarrollado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, Nuevo Hampshire, del 1 de julio al 22 de julio de 1944. Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del período 1914-1945, que se inició en 1914, con la Primera Guerra Mundial y se sabe que el Acuerdo de Bretton Woods abrió las puertas al multilateralismo de los países.

En el contexto de que el mundo fue abatido por la pandemia covid.19 y las necesidades de fortalecer las relaciones multilaterales de Las Américas en término de comercio, de bloque y sobre la seguridad de las naciones del nuevo mundo, es necesario que frente a la guerra de Rusia contra Ucrania se fortalezca el consenso para fortalecer la unidad, frente al renacimiento de hostilidades de un nuevo colonialismo ruso sobre sus vecinos más cercanos. Esta cumbre debe definir la posición de cada país sobre los efectos y consecuencias de construir una nueva unidad en las Américas.

Han existido discrepancias con relación a garantizar la asistencia de todos los países, debido a que Cuba, Venezuela, Guatemala y Nicaragua aún no han sido invitados, habiendo advertido los presidentes de México y Bolivia, que, si esos países no son invitados, ellos no estarían presentes en dicha cumbre, lo que presiona a Estados Unidos como país anfitrión, a enviarles las invitaciones y garantizar la asistencia a la Cumbre del 100 por ciento de los miembros. La invitación de España podría cambiar esta situación y la idea de esos países ausentarse en dicha cumbre.

Los temas principales para tratar todos apuntan hacía retomar el papel de los organismos que promueven el multilateralismo. La meta de los organismos multilaterales es conseguir acuerdos globales en relación con temas de interés que afectan a la mayoría, tal es el caso de la cultura, el comercio, la seguridad y paz, entre otros. Los principales organismos multilaterales son, entre otros: la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial y la Unión Europea.

La Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos son los más interesados para reunir esta importante cumbre, debido a que ellos deben estar seguros, de cuales países de América están en disposición de sumarse al bloqueo comercial impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania y además, cuales estarían en disposición de ofrecer ayuda a Ucrania así de cómo responderían frente a la posibilidad de que se desencadene una guerra mundial.

Como en esta cumbre se van a tratar esos temas tan importantes para la seguridad de América, los países que de este lado se ven inclinado a favor de Rusia, no serían vistos con buenos ojos por los Estados Unidos, porque en vez de ayudar a fortalecer el bloque de Las Américas, estarían debilitando con sus posiciones contrarias a los intereses de la seguridad de este continente, en contra de la Doctrina Monroe, de “América para los americanos”.

De ahí, la importancia de que todos los países miembros, asistan a la celebración de La Cumbre de Las Américas y que la inasistencia de algunos no se vea como dejarse echar jabón en el sancocho, como dijera un buen dominicano.

