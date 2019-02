La cruz de Leonel

Tal vez por el riesgo de sus operaciones ilegales, los narcotraficantes son incisivos hasta la saciedad y cuasi “fundamentalistas” en reclamar los dineros que alguien les adeuda, sin importar la trascendencia y el rol social de quienes han contraído-aunque sea verbalmente-, ese compromiso.

Es decir que si presuntamente el expresidente Leonel Fernández le tomó prestados unos 200 millones de pesos al capo Quirino Ernesto Paulino, la denuncia de que contra el exmandatario se orquestó una campaña sucia, para nosotros, es llover sobre mojado.

Como dedujimos, reapareció Quirino haciendo el mismo reclamo y no por vía del sector gubernamental como se había denunciado, sino a través de una visita que le hiciera al narco el expresidente Hipólito Mejía, quien hace poco, basándose en las denuncias del primero dijo de Leonel, que políticamente “está muerto”.

De seguir su curso esa denuncia-demanda, y aún así Leonel ganara el poder; podríamos advertir que esa es una cruz que cargaría sobre su espalda por mucho tiempo. Asumiría las riendas de un gobierno con serios cuestionamientos de diversos litorales políticos, incluso hasta en lo geopolítico, que mantendría la nación en ascuas.

Aunque sus estrechos colaboradores traten de restarle crédito al narco, lo cierto es que en este presunto “diferendo” contrario a lo que pretenden que se entienda, por la trascendencia del presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quien aspira por nueva vez al poder, es él quien debe asumir su defensa.

Ello así, porque aunque sus seguidores lo consideren un mesías o demiurgo, si no responde, deja un margen de dudas en la población dominicana sobre si tiene o no razón Quirino. Si Leonel lo refutara, por lo menos probaría que es responsable y no tiene nada que ocultar.

Es él y no Quirino, quien aspira a que los votantes sufraguen a su favor en el próximo torneo electoral del 2020. El exmandatario no debería hacer caso omiso ante este escollo de su carrera política, porque aunque se suponga que Quirino soborno o dio dinero a otros políticos, es a Leonel que sindica, a través de terceros, de haberle solicitado millones de pesos prestados.

Pero con todo y esto, aunque el exmandatario no pudiera desmontar los argumentos sostenidos por el ex convicto, si hiciera un desmentido en un país no institucionalizado, y donde abunda una especie de “líderes placebos”, por lo menos echaría su suerte apostando al convencimiento de que todo el tiempo fue calumniado.