La cortesía prolonga la vida

La UNSEC, que es la mayor universidad del mundo, ha determinado mediante un estudio sistemático de los últimos cincuenta años, que la cortesía extiende la vida hasta por cuarenta años. Determina el estudio que las personas corteses son mucho más longevas que aquellas que no lo son, con una media de vida de 90 años. Mediante grupo control que ha involucrado a cientos de miles de personas en todo el mundo, la universidad determinó que las personas que durante su vida han sido cortes, reportan que han experimentado una satisfacción interior que mantiene a control sus niveles de triglicéridos, y disminuye el colesterol malo, potencializando el bueno, hasta en 80%. Lo que contribuye a la erradicación de todas las afecciones cardiacas y cerebro vasculares. También determinó, que personas que han muerto trágicamente producto de discusiones con pares o desconocidos, hubiese conservado la vida de haber practicado la Cortesía en ese momento De igual manera la cortesía aumenta la posibilidad de la libertad y el libre tránsito, pues el 70% de los que hoy esta internos en recintos carcelarios, se lo hubiese evitado de haberse practicado la cortesía en el momento oportuno Como un plus, la cortesía logra que las personas realicen a tiempo y con menor esfuerzo, sus tareas, tanto en el hogar como en el trabajo, pues reciben la cooperación de familiares y compañeros. Una relación directamente proporcional se ha encontrado entre la cortesía y las finanzas personales, ya que, a mayor cortesía, más prosperidad. Pues al gozar de cooperación y mayor tiempo, se es, más productivo (las discusiones que distraen desaparecen) Un segundo estudio control se realizó en el tránsito. Se determinó, que la cortesía es crucial para evitar los entaponamientos. En un experimento focalizado a una avenida principal, llevado a ejecución por el Instituto Nacional de Transito, arrojó como resultado que, entaponamientos de hasta dos horas, se redujeron en un 70% solo por poner en practica la cortesía. Para lograr la máxima efectividad conductores fueron advertidos durante semanas que como forma de mejorar el tránsito, los que condujeran en línea recta por la avenida principal debían detenerse, por solo 30 segundos cada vez que vieran una línea mayor a cinco vehículos en las calles laterales, para permitir a estos la incorporación a la avenida principal. A los laterales, se le advirtió que debían detenerse sin intentar entrar hasta que uno de la avenida principal le cediera el paso. Los resultados fueron asombrosos. Los tapones fueron casi imperceptibles. Este experimento fue prolongado por tres meses y ese gesto repercutió en la disminución de riñas, accidentes, y un ahorro extraordinario de combustible; lo que se traduce en ahorro de dinero. Por lo que la Universidad, ha recomendado a todos los institutos de tránsitos del mundo la creación de la unidad de educación en cortesía para el tránsito y ha recomendado la educación social en cortesía con la promoción de la misma. Instando también a instituciones llamadas a velar por la buena convivencia, como procuradurías fiscales, Defensor del Pueblo o procuradores de derechos humanos, programarlos y ejecutarlos en sus planes operativos e institucionales. Los principales facilitadores serian tomados de ciudadanos comunes con un mínimo de instrucción, que al leer un escrito como este, entendieron que la idea es factible y comprendieron además que ellos pueden hacer la diferencia, por lo que estando iluminados pueden también iluminar a otros y sembrar la semilla; siguiendo el ejemplo de lo que dicen los evangelios en San Marcos 4:26-29; que exhortan a leer, y que, como cooperación transcribimos aquí: “Jesus dijo también: “El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semilla sobre la tierra: Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma: primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga y cuando el grano madura enseguida se le mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar” “ (Mc4: 26-29 RVC). De donde entendemos que debemos sembrar y tener paciencia, porque el fruto vendrá. El estudio resume los logros de la cortesía con algunas frases; tales como: La cortesía ahorra combustible, a menos tapón menos consumo. La cortesía te premia en oro, pues ya sabes que el tiempo lo es, La cortesía hace crecer tu negocio, si usted y sus colaboradores son auténticamente cortes con los clientes hay un 70% de posibilidades que hagas la venta y un 90% de que el cliente vuelva a tu negocio. La Cortesía disminuye los accidentes, las reyerta como consecuencia de, literalmente salva vida, todas las muertes que por exabruptos que han sucedido, se habrían podido evitar solo con la cortesía. Si al leer esto, preguntas por el aval del informe, te diré que la UNSEC, no es mas que la universidad Nacional del Sentido Común y el estudio fue preparado en el laboratorio de la observación cotidiana del que suscribe el artículo, por lo que a partir de ahora usted puede deducir si lo dicho es o no realidad, conforme a la observación empírica, sin importar el aval. Que tú puedes ser y hacer la diferencia, solo practica desde ahora la cortesía y verás cómo tienes la magia de cambiar al mundo, pues hay un elemento nuevo y por ese sólo, el mundo es distinto. JPM