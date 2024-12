La comunicación de gobierno

El autor es consultor político. Reside en Santo Domingo

El principio de que «En la comunicación de gobierno no se puede resolver con comunicación lo que no se ha resuelto con política» subraya la complejidad de la relación entre la comunicación y la acción política. Este concepto resalta que la comunicación, por sí sola, no puede compensar o encubrir fallas en la política o en la gestión gubernamental.

Toda comunicación no es política, pero toda política se expresa comunicacionalmente, por eso este tipo de comunicación debe ser un reflejo de políticas efectivas y bien ejecutadas. Si las decisiones políticas son inadecuadas o no abordan los problemas fundamentales, la comunicación, por más clara y efectiva que sea, no podrá cambiar la percepción negativa que los ciudadanos puedan tener sobre el gobierno.

La confianza en una administración se construye a través de acciones concretas y resultados tangibles. La comunicación puede informar, educar y persuadir, pero si no se fundamenta en políticas que beneficien a la ciudadanía, puede resultar en escepticismo y desconfianza. Los ciudadanos son capaces de discernir entre la retórica y la realidad.

Lo mismo pasa en situaciones de crisis, una comunicación efectiva y a tiempo es crucial, pero no puede sustituir a una respuesta política adecuada. Por ejemplo, en casos de desastres naturales, amenaza nacional o crisis de salud pública, la información clara y oportuna es esencial, pero debe estar respaldada por acciones políticas que aborden las necesidades inmediatas de la población.

La comunicación de gobierno también debe promover la rendición de cuentas como elemento clave de una democracia representativa. Si las políticas no se implementan correctamente o si hay falta de transparencia en la toma de decisiones, la comunicación no podrá ocultar esos problemas. En lugar de ello, puede provocar un aumento en la demanda de responsabilidad y cambios.

La política eficaz debe involucrar la participación activa de la ciudadanía. La comunicación puede facilitar el diálogo y la interacción, pero si no existe un compromiso político genuino para escuchar y responder a las necesidades de los ciudadanos, la comunicación no será suficiente para generar un cambio real.

Las políticas deben ser sostenibles y adaptativas. La comunicación de gobierno puede ser utilizada para promover iniciativas, pero si estas no están bien fundamentadas en un análisis profundo y en la comprensión de las necesidades sociales, su éxito será efímero.

La comunicación de gobierno es una herramienta poderosa, pero debe ser utilizada en conjunto con políticas efectivas y bien diseñadas, no puede ser un mero instrumento de marketing político; debe estar alineada con la realidad de la gestión gubernamental y centrada en el bienestar de la ciudadanía. Sin una base sólida de acción política, la comunicación corre el riesgo de ser vista como una simple estrategia de evasión, lo que puede erosionar aún más la confianza pública.

