La gran China de Xi Jinping (Ensayo, parte 1)

(Ensayo. Parte I)

中国是习近平的伟大国家]

“El Sueño Chino”: mucho más que un programa de gobierno.

Todo gobierno en China parte de un programa de acción que tiene su paralelo en cualquier país del mundo. Pero, también cuenta con un “programa ideológico” a largo plazo que es mucho más significativo y específico. Cómo señalábamos al principio de este artículo, este segundo es la meta global para la sociedad en la “década” que duran los equipos o generaciones de dirigentes en la China Actual. Anteriormente, Jiang Zemin lanzó la campaña de “Las Tres Representaciones” y Hu Jintao la del “Desarrollo Científico”. El líder actual, Xi Jinping, ha lanzado la campaña que se conoce como el “Sueño Chino”[(…)]. Tomado de: “El Sueño Chino de Xi Jinping. La Quinta Generación de Dirigentes y su Programa de Gobierno. Página 235. La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura. ”: Autor: Raúl Ramírez Ruíz. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, España>>.

Para mis tiempos de estudiante, en ese momento en que la inocencia se encuentra de golpe con la plena conciencia (cursaba el octavo curso de primaria), el estudio del primer filósofo con el que diera, nada tenía que ver con Galeno, Epicuro, Empédocles, Tucidides, Epímedes, Solón, Teofrantro, Arquímedes, Platón, Aristóteles, Sócrates, Quilón de Esparta; Lucius Annaeus Séneca, Teón de Esmirna, Apuleyo, Plutarco, ni ninguno de los que representaron esta égida grecorromana: el primer estudioso del primer centrarse en el pensamiento tuvo que ver con el filósofo chino Zhu Xi, miembro de la Dinastía Song, quien fuera, a su vez, discípulo aventajado de Confucio, y con él, el primer emperador del grande territorio asiático del que tuviera razón: Fu-xi.

China tuvo, contadas a reloj de todos sus soles y lunas, en orden descendente y regresivo histórico, cinco dinastías y diez reinos. A pasos milenarios de ese mismo tiempo se encontraban las: Dinastía Xia (del 2070 a 1600, con sus respectivos augustos, reinos y emperadores antes de la era cristiana); Dinastía Shang (del 1600 al 1046, con sus respectivos augustos, reinos y emperadores antes de la era cristiana); Dinastía Zhou (del 1046 al 221 con sus respectivos augustos, reinos y emperadores antes de la era cristiana); Dinastía Qin (del 221 al 207 con sus respectivos augustos, reinos y emperadores antes de la era cristiana); Dinastía Han (del 207 al 189 con sus respectivos augustos, reinos y emperadores antes de la era cristiana); Dinastía Jin (con sus respectivos augustos, reinos y emperadores: tiempos y territorios correspondientes, antes de la era cristiana): todas de rangos anteriores y posteriores. En cuanto a sus reinos se contaban el Yang Wu; Wu Yüeh; Ma-Ch´u; reino Shu anterior; reino Shu posterior o subsecuente; Reino Min; Reino Han (emergido en la zona meridional o del sur de China); el Chin nän; reino T^ìang meridional; Reino Han septentrional o del norte. Estos reinos fueron instituidos en el país de (K´un-fu-tzu o, simplemente: Confucio) desde el año 979 al 902.

Los representantes de estas dinastías que en principio eran llamados reyes-fu, pasaron, posteriormente, a ser llamados “Hüángdíes” (es decir: un rey pasaba a ser un hüendí), título que fue impuesto por Qin Shi Huang durante la dinastía que representó con su mismo nombre y que solo vino a variar en el génesis y primeros años del siglo XX. Los imperios chinos, con esta descripción propiamente dicha fueron, pasando por el tiempo de los soberanos-emperadores N^üwä a Shun (1800-2233) y desde la dinastía Yu año 2215 antes de la era cristiana hasta el reinado de Yuan Shikai y Qin, en 1916.

Zhu Xi (Chu Hsi), nacía el 18 de octubre del año 1130 en el territorio de la dinastía Qing, actual, provincia de Fujián (espacio al que fue incorporado la isla de Taiwán) y murió el 23 de abril de 1200, cumplidos sus setenta años de “apostolado” filosófico. Eran los tiempos en que los pueblos bárbaros de los jurchén que habían atacado la Dinastía Sung del norte, que asediaban a los Sung del sur. Su fama era muy conocida debido a que era identificado como el filósofo constructor de la Escuela Cueva del Ciervo Blanco. Sus conocimientos llegaron tan lejos que Zhu Xi había influenciado a filósofos de los territorios de Japón, Corea y Vietnam, países que, hasta abierta la plenitud del siglo XX, estuvieron utilizando la escritura china cuneiforme en pictogramas y trigramas, variedad procedente de la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia (eso que conocemos hoy como Iraq). El idioma nacido de esta escritura y viceversa, cuenta la leyenda amarilla, se debe a Cang Jie, servidor del emperador Huang Die, que antecedía a los grandes emperadores míticos de la China que vivió en el año 3000 (es decir, en la parte final de los tres milenios antes J.C.). Según se deduce de investigaciones históricas del país del gran Sidarta Gautama (Buda), durante varios años de su reinado, el emperador exigía a sus más cercanos colaboradores y filósofos dar una solución a cómo encontrar la forma de unir los miles de lenguas y dialectos de los chinos que se regía por el antiguo método de nudos lograda la unificación territorial, política y económica. Cang Die tuvo la respuesta junto al río en sus ratos de meditación cuando tuvo un sueño en que un `ave fénix´ dibujó en el cielo una sombra y dejó caer cierto objeto que fue a dar a su propio frente, el cual al impactar con el suelo dejó marcada una imagen con alas lo que propició para Die la formación de figuras que, dispuestas de diversas formas dieran al fin con los que formarían los poli fonemas y metro-morfemas chinos.

