La campaña de descrédito contra RD

Si pasamos revista a los países con porcentajes de muertes registradas a través de vacaciones en los distintos destinos turísticos del mundo, debemos colegir que comparado con las nueve recientes muertes de turistas que se han registrado en República Dominicana, durante los dos últimos meses, las cifras porcentuales en países como México son alarmantes, lo que pone en entredicho la campaña de descrédito puesta en marcha por Estados Unidos, al convocar a sus ciudadanos a no visitarnos por el supuesto peligro que representa para ellos visitar las playas dominicanas.

Hacemos referencia, específicamente a México, debido a que según las cifras estadísticas este el país con el peor número de muertes, acumulando un total de 598 turistas asesinados en su territorio, una cifra alarmante si lo comparamos con los nueve estadounidenses, lo que significa que México es actualmente el peor lugar para que un turista lo visite y asegure su estadía hasta llegar a su destino de origen.

https://es.gizmodo.com/los-paises-que-realmente-son-los-mas-peligrosos-para-lo-1794013988

Realmente República Dominicana no es el lugar más seguro para vivir por diversas razones lesionadoras para sus habitantes, como la imperante violencia que se le salido de las manos a las autoridades gubernamentales, policiales y judiciales, donde muchas veces se convierten en cómplices de los mismos delincuentes. De la corrupción administrativa y el narcotráfico ni hablar, sin embargo, esto no significa que esos males llegan hasta los grandes destinos turísticos del país, donde la seguridad es extrema para los turistas. A mi particularmente me consta porque lo visito con frecuencia.

Al dominicano que emigra al exterior del mundo, principalmente a Estados Unidos, le han vendido la idea de que República Dominicana es un país no acto para vivir, tomando como punto de referencia los casos aislados de muertes que se producen entre bandas; y algunos propiciados contra delincuentes por la Policía Nacional. Estos malos dominicanos les hacen el juego a pesar de ser todo lo contrario.

Adverso a otros países RD conserva los recursos naturales, nuestra raza y tenemos las más importantes playas turísticas, de destinos Ecoturístico, ni hablar, además de que nos identifica el merengue, la bachata y otros ritmos que nos representan como verdaderos dominicanos.

https://padondenosvamos.com/paises-mas-peligrosos-turistas/

¿Miedo en mi país? No conozco el miedo y la única vez que le he temido es después que vivo en Estados Unidos por la fatua (persona falto de razón o de entendimiento, lleno de presunción o vanidad ridícula, que vive entre la paranoia y la amenaza, que es el centro de seducción del fanatismo musulmán y solo desean borrarla del mapa.

Terror he sentido en los Estados de Rodhe Island, Nueva York y La Florida, donde he vivido y participado en diversas concentraciones públicas, bajo el temor de que aparezca un caucásico racista o un extremista cristiano y dispare contra la multitud con su ametralladora M240, comprada con toda legalidad en la armería más cercana.

No siento miedo, pavor siento al saber que en USA se vive pendiente de un maletín que guarda unos códigos nucleares que pueden mandar a la misma mierda los millones de años que tiene nuestro planeta.

Lo he reiterado en múltiples ocasiones, lo repito, República Dominicana no es el entorno más seguro del mundo. Estamos lejos de eso, pero el verdadero miedo lo vine a conocer en USA al enterarme que todo el que me rodea está armado hasta los dientes y que es respaldado por una absurda ley que le otorga protección bajo el sospechoso alegato de la defensa propia.

República Dominicana es un paraíso, si lo comparamos con otros países, donde el turismo no es seguro y las muertes y desapariciones de turistas están sustentadas en el terrorismo, el narcotráfico y la tozudez absurda de la delincuencia inoportuna.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.