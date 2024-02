La ausencia de Mella en el Himno Nacional

El autor es profesor universitario de Lengua y Literatura. Reside en Santiago de los Caballeros

Los debates para aprobar la ley que le confirió sello oficial al Himno Nacional Domincano fueron intensos. Los argumentos de una parte de los diputados, oponiéndose a su aprobación, fueron diversos. Entre esos no faltó el de un legislador que alegara que el himno de Prud-Homme no podía ser reconocido oficialmente como tal, ya que, en él, de los padres de la patria, solo se mencionan los nombres de Duarte y Sánchez, no así el de Mella, como bien es posible apreciarlo en la sexta estrofa de la precitada pieza poética:

«Que en la cima de heroico baluarte,

de los libres el verbo encarnó,

donde el genio de Sánchez y Duarte

a ser libre o morir enseñó»

«- ¿Por qué en los versos del himno solo aparecen los nombres de Francisco del Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte?» – siempre han preguntado con evidente extrañeza y no menos suspicacia muchos dominicanos.

A tal grado ha llegado esa inquietud que, como bien apunta Arístides Incháustegui en su ensayo ”Apuntes pata la historia del Himno Nacional Dominicano“ (1975 : 84), el 26 de febrero de 1923, siete años antes de que el canto de Reyes y Prud – Homme fuera declarado oficial por el dictador Trujillo, el editorialista del Listín Diario, Félix M. Nolasco, solicitaba a futuros Congresos Nacionales la inclusión de Mella en las letras del Himno, alegando que sobre este héroe « … se ha querido colocar un velo de olvido, lo cual sería una imperdonable ingratitud…», y que en una corrección o revisión pasada, su nombre figuraba en la composición; pero fue suprimido para acomodar los versos a la música del maestro Reyes. «Y no es justo – concluye el editorialista – que nuestros niños estén aprendiendo y cantando en las escuelas el himno sin el nombre de uno de los tres fundadores»

Los juicios emitidos en el susodicho editorial, fueron respondidos de manera firme y detallada por Emilio Prud – Homme en una comunicación que este enviara al autor del polémico texto periodístico. Después de advertirle enfáticamente a este, que estaba equivocado, Prud -Homme pasa a rebatir cada uno de los argumentos expuestos en su controversial nota editorial:

«El Himno Nacional de un pueblo – comienza aclarando el poeta – no podría contener, sin afectar el arte y la necesaria brevedad, la larga lista de sus campeones, de sus mártires y de sus héroes famosos. Tal obra resultaría fea, pesada, extravagante y ridícula» (Ídem, p.85) «El himno patriótico – continúa Prud – Homme – no tiene por qué desempeñar la función de un libro de historia patria.”- ¿Por qué no exige usted, también – pregunta el destacado maestro y bardo puertoplateño – que figuren en el himno los nombres de Monción, Pimentel, Luperón, Salcedo, García, Polanco, Cabral y demás insignes restauradores, tan padres de la Patria como Mella, Sánchez y Duarte?» (págs. 85/86) «- ¿Y por qué no pide usted también, – vuelve a preguntar el autor del himno – que sean puestos en el canto triunfal que nos ocupa los nombres de los gloriosos campos de batalla, tales como Santomé, Cachimán, Estrelleta, El Número, Comendador, Santiago, Azua y muchos más que sería largo enumerar aquí, ya que figuran los de Beller y Las Carreras?» (Ídem, p.86)

En torno a la razón por la cual solo incluyó a Duarte y a Sánchez en su Himno, Prud – no pudo ser más explícito:

«Mi objeto al nombrar a Duarte y Sánchez en el himno no fue enumerar héroes, sino invocar el espíritu de los grandes libertadores representados en mi imaginación por esos dos grandes varones de mi patria …» (Ídem, p.86). Y como si no le bastara esa aclaración, el en párrafo que sigue precisa lo siguiente:

«Cuando digo en el himno” Donde el genio de Sánchez y Duarte/ a ser libre o morir enseñó…”, ese genio no es tan solo el de los próceres nombrados, sino también el de Mella y demás grandes hombres de nuestra epopeya… ¿Cómo enumerarlos a todos en el brevísimo espacio de himno? Cuando uno escribe en versos, piensa en versos…»

Prud – Homme afirma que es completamente incierto que el nombre de Mella formara parte de las letras de Himno y que fue excluido con el fin de adaptar los versos a la música. «Nunca fue necesario practicar ninguna mutilación en el Himno que yo compuse, para ninguna acomodación. Esos versos se escribieron para esa música y esa música se escribió para esos versos…» (Ídem, p.87)

Y en relación con la propuesta del Listín Diario de que Congresos Nacionales futuros incluyeran el nombre de Mella en los versos del Himno, Prud – Homme, en los párrafos finales de su extensa carta, no pudo ser más enfático en su respuesta:

«Ah!, Yo espero que los futuros Congresos Nacionales de mi pobre patria no se atrevan a modificar nada en ese Himno. Ellos tendrán presente que si la humilde propiedad material y literaria es de este humilde servidor de usted, la propiedad espiritual, efectiva y al mismo tiempo oficial es del Pueblo Soberano». (Ídem, p.88)

Y como si estuviera interesado en que lo último por manifestado, el pueblo dominicano nunca los olvidara, Prud – Homme emite un grito de advertencia de indiscutible acento imperativo:

«Nadie tiene derecho a tocar las cosas ajenas, ni mucho menos, las cosas sagradas…»

dcaba5@hotmail.com

jpm-am

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.