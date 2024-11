Kamala Harris: Errores de su derrota

El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos

La campaña de Kamala Harris para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre 2024 por varios meses se constituyó en una de las más esperadas de las estrategias puestas en marcha por el candidato opositor republicano, Donald Trump, favorecido por el voto popular con uno de los porcentajes (226-312), el más altos en la historia política de los Estados Unidos, .

Pasarán los cuatro años del gobierno de Donald Trump y difícilmente el Partido Demócrata logre recuperarse de la derrota y las respuestas recibidas, sobre todo, por una comunidad de inmigrantes con derecho al voto, la cual se mantuvo apostada en las esquinas de las calles en los 50 estados de Estados Unidos , promoviendo el voto en favor de Harris.

Esa comunidad latina torpedeada por el discurso explosivo de Donal Trump, en contra de los inmigrantes ilegales que llegaron al país por la denominada Vuelta de México, tenía el propósito de que Harris ganara las elecciones sin tomar en consideración los errores del pasado a fin fin de evitar las deportaciones que a partir del 20 enero se convertirán en un gran dolor de cabeza para los inmigrantes ilegales que llegaron al país y en su mayoría son sustentados por los estados.

Los errores que se cometen en la política son difíciles de enmendar, sobre todo, cuando los asesores del candidato no tienen la capacidad para crear las estrategias de convencimiento que deben dirigirse a los diferentes públicos. Es ahí donde están fundamentadas las causales de la derrota de Harris. De hecho, si ganaba se iba a generar un gran cambio en la historia política de los Estados Unidos, por ser la primera mujer en ocupar la Casa Blanca.

Un candidato que no tiene en su agenda de gobierno programas dirigidos a enfrentar la crisis económica del país no es posible que reciba la respuestas que espera del electorado. La escogencia de Harris sin participar en un proceso convencional, su discurso en favor del aborto, la defensa a los inmigrantes y no saber como enfrentar la gran crisis económica que padece Estados Unidos, fueron la garantía de su derrota.

Durante su prematura y mediática campaña electoral, quizás por razones desconocidas, Harris no logró establecer una conexión emocional con los votantes, especialmente en los estados clave, además de que su plataforma política no fue lo suficientemente atractiva para los votantes independientes y moderados.

Contrario a las bien planificadas estrategias del equipo asesor de Donald Trump, la estrategia de campaña de Harris se centró demasiado en la costa este y no aprovechó suficientemente los estados del medio oeste. La candidata demócrata solo contaba con el apoyo inicial del presidente Joe Biden y otros líderes demócratas, mientras la gran mayoría de los seguidores de los aspirantes que fueron a la convención junto al presidente Biden les dieron la espalda.

Otro problema que pudo afectar la candidatura de Harris fueron las encuestas engañosas que la daban como puntera hacia el electorado, debido a que en sus inicios mostraban a esta aspirante a la Casa Blanca por delante de Donald Trump, sin embargo, los números cambiaron drásticamente en las últimas semanas de la campaña, debido a que el candidato republicano ajustó su estrategia y logró conectar con votantes clave.

En California a Harris tampoco le fue bien entre los votantes de su estado natal, visto que el año pasado (2023), el 59% de ellos en una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de Berkeley dijeron que no la recibirían como su primera opción en medio de escándalos y controversias.

Como vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris nunca ha recibido el respaldo esperado en su trabajo, lo que también pudo incidir en contra de la reputación que cultivó al principio de la campaña electoral como política pragmática y fiscal perspicaz, además de que la opinión pública se mostró agria ante ella durante el verano de 2021 y todavía se mantiene en esa posición.

Los paradigmas electorales son pragmáticos y causan efectos positivos cuando los candidatos se conectan con el votante sin basar su discurso en la mentira.

