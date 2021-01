Juventud rebelándose a corchos políticos en RD

El autor es mercadólogo. Reside en Miami

POR MARCELL SANCHEZ

“La política es el arte de servirse de los hombres, haciéndoles creer que se les sirve a ellos”

Todos creíamos en la causa, nos entregamos por entero al cambio. Creíamos que esos amigos que se retrataban en todos los eventos con el candidato eran sus adláteres y que de ellos subir nos ayudarían en algo, pero la historia se repite desde Trujillo, Balaguer, gobiernos del PRD, PLD y ahora dizque modernos.

No crea en promesas, no se deje usar, amarre su esfuerzo de otra manera. Creo esto no cambiará.

Diste dinero, muchas fotos con candidatos, creaste movimiento, diste tu tiempo y te dicen ¡Ganamos!

Si ganaron ellos. Tu estarás abajo esperando ayuditas.

¿Después qué? La letanía de excusas: dame tiempo, 100 días, la pandemia, no dejaron fondos los come solos, no los puedo sacar del trabajo, tienen carrera civil y las evaluaciones de 12 años no aparecen, los exámenes competitivos para validarlas no existen, solo simple recomendaciones de un jefe de su partido. Y Ud. “esperando”.

Te dicen que vayas a la escuela que no sabes del tema, aunque tengas 3 másteres, un doctorado y cientos de seminarios y diplomas.

Eso no vale, es que te den la razón y esa nunca la tendrás, eres de la base, solo querían tu fanatismo, tu voto y tus chelitos, porque si no dabas millones, no te miraban y ¿quién abajo puede donar un millón al candidato?

Te recriminan si hablas: “Ya te cambiaste a oposición, tu solo trabajasteis por un empleo, etc. etc.”.

Pero ellos ya están nombrados con buenos sueldos, dietas y cofrecitos, y usted esperando, y luego quieren reelegirse y te ofrecen alguito para usarte de nuevo, y vuelven con sus excusas: “tú sabes, que yo no manejaba el presupuesto, no puedo nombrar, es el presidente, etc. etc.”

Pero qué hacen en el ínterin, al ganar ?. No te reciben llamadas, cambian de correo, de chip, siempre están en reunión, que el presidente me llamó, etc.

Vuelves a hacerles sala por horas, le llevas la primita de 18, buenísima para empatarlo, le dices que tienes un grupo poniendo afiches y aupándolo a él, y este solo se ríe.

Hasta cuando compañeros, seguiremos con esta farsa. La política moderna debe tener otros colores y otras definiciones, dejen de joder a las bases

y nosotros en la base no ser alcahuetes de políticos que están como el corcho, siempre arriba y si pierden renuncian de partido y se van con el triunfador.

Es que no ves que te están usando ?.

Ser un servil, foca, bajar la cabeza y obedecer al político, debe cambiar. Rebélese, dese valor, frente al discurso político de esperanza para luego no cumplirte, basta ya.

Solo a las élites, popis y sociedad civil los ayudan, quienes nunca dieron la cara cuando estaban abajo, ni aportaron votos, ni tiempo al candidato. Eso se debe cobrar en el 2024. Recuerda lo que te hicieron, compañero, no se deje usar.

Para callarte te ofrecen un sueldito de $50 mil pesos siendo tú médico para que seas director general de clínica en Elías Piña, con 4 camas para internamiento. Porque te estoy nombrando compañero, yo te estoy ayudando, vota por mí, y le dices “pero el PLD, me daba cajas, solidaria, SeNASa, estaba en nominillas y me les dio becas a mis hijos y me quitas esas ayudas porque son corrupción y me das 50 mil pesos para resolver todo en R.D”.

No hombre. Oye, si me quieres ayudar consígueme una visa, me quiero ir, a otro país, menos en Cuba. Yo lucho y no tengo que aceptar tu miseria para mantenerme callado y servil.

Hasta hoy, Luis Abinader ha demostrado que quiere acabar con la corrupción, eso lo aplaudimos todos, solo queremos que entienda que las bases quieren formar parte de ese gobierno para demostrar que estamos adentro vigilando a todos, a los compañeros de arriba y a los come solos que dejaron, porque ahora o jugamos todos o se rompe la baraja.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.