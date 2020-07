Mangar lo de uno

El autor es antropólogo. Reside en Nueva York.

POR FELIX REYES

En todas partes, las transiciones políticas presentan la característica de que generan expectativas de mejorar la calidad de vida y disfrute de privilegios en unos, mientras en otros generan temores de perder la condición que disfrutan.

Esta característica es más acentuada en sociedades como la dominicana, donde todavía la posibilidad de ejercer una función en el estado es percibida como la principal vía de promoción social y de notoriedad pública.

Es algo normal y sería una expresión de candidez desconocer el rol decisivo que juega este factor en las disputas por el poder político, aunque casi siempre se nos presente bajo el manto de actitud patriótica o declaración ética.

En estos días, en calles, salones, plazas y espacios virtuales es frecuente el uso de una palabra que en el lenguaje coloquial dominicano tiene la connotación de conseguir algo. Se trata de la palabra mangar.

“Mangar lo de uno” es en este momento la forma popular de decir que es tiempo de esforzarse en conseguir la recompensa material que es contrapartida de tiempo y recursos invertidos antes y durante la campaña electoral, aunque por pudor declaremos que nuestro propósito es servir al país.

Similar que aquella expresión de que las necesidades son infinitas y las posibilidades de satisfacerlas son limitadas, el dominicano sabe que en el sector público por cada puesto apropiado a su aptitud existen decenas de aspirantes.

Por ello, aunque en ocasiones puedan parecer indecorosas las gestiones orientadas a “mangar lo de uno”, debe entenderse que esto es solo la manifestación de una tendencia natural del ser humano, la descrita por Abraham Maslow, sobre autorrealización y salud mental.

Puede considerarse virtuoso el esfuerzo dirigido a lograr nuestro propio bienestar, el de nuestra familia y el de personas cercanas a las que queremos, siempre que seamos respetuosos de las normas.

Por tanto, en cualquier nivel, “mangar un puesto público” no tiene nada de malo, es más, usted tiene derecho, pero, por favor, no me vea cara de tonto, no me diga que su propósito es sacrificarse por el país.

JPM

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.