Jurista ve sentencia TC no pone en juego primacía partidos RD

Eduardo Jorge Prats

SANTO DOMINGO.- El experto en Derecho Constitucional, doctor Eduardo Jorge Prats, opinó que la sentencia del Tribunal Constitucional que establece candidaturas independientes, no pone en juego la primacía de los partidos como principales articuladores de la voluntad popular y electoral.

Sostuvo que será beneficiosa a la larga la decisión del TC porque hará que el sistema democrático sea más representativo.

Prats dijo que las candidaturas independientes enriquecerán el menú electoral y obligarán a los partidos a presentar mejores candidatos y a integrar fuerzas sociales al interior de sus formaciones partidarias.

“Comparto la idea de Eddy Olivares, que posiblemente es la cabeza mejor montada en derecho electoral, en política electoral de República Dominicana, que ha dicho que esto no pone en juego la primacía de los partidos como los principales articuladores de la voluntad popular y de la voluntad electoral”, argumentó al ser entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27.

El jurisconsulto se declaró un defensor de los partidos en cuanto a la publicidad electoral y al financiamiento público.

“Pero así como he sido un defensor de los partidos para que haya igualdad de competición, de gobierno y oposición, también creo que hay que domesticar jurídicamente a los partidos y por eso en muchos casos que he llevado profesionalmente he asumido la defensa de muchos candidatos-precandidatos que han perdido comicios internos por todas las trabas que ha significado este proceso de domesticación jurídica que comenzó con la Ley Electoral, la Ley de Partidos, la creación del Tribunal Superior Electoral”, agregó.

Sostuvo que la Ley 137-11 autoriza al TC a dictar sentencias que declaren la nulidad de un precepto que se considere inconstitucional y una interpretación de la ley o señalar que una ley es constitucional siempre y cuando se interprete del modo que señala la Constitución.

“Pienso que lo que el Tribunal Constitucional ha dicho es muy claro: para que un candidato sea independiente, tiene que ser independiente, es decir, no puede exigirle la ley que esté adscrito a un partido”, agregó.