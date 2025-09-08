Junior Alcántara obtiene triunfo Campeonato Mundial de Boxeo

LIVERPOOL.- El dominicano Junior Alcántara se anotó este domingo una victoria, por puntos, sobre el filipino Carlos Paalam, en su primera pelea del Campeonato Mundial de Boxeo Liverpool 2025, Inglaterra.

El triunfo de Alcántara, medallista olímpico, fue sobre el subcampeón y medalla de plata olímpica, Paalam, a quien dominó en un bien discutido combate.

En esa misma cartelera perdió el dominicano Noel Pacheco ante el representante de Croacia, en la categoría de 80kg.

Los boxeadores dominicanos y miembros del equipo nacional, Johan Agüero, Noel Pacheco y Fernando Pérez también ganaron en su primer combate.

En el Campeonato Mundial de Liverpool 2025 están combatiendo boxeadores de 68 países.

La República Dominicana está representada por el equipo nacional femenino, conformado por Elen Robles ( 51 Kg), Estefany Almanza (54 Kg) y Katherine Veras (60 Kg).

En masculino, forman parte del equipo, Fredelin De los Santos (50 Kg), Junior Alcántara (55 Kg), Jhoan Agüero (60 Kg), Fernando Peter (65 Kg), Kevin Junior Pacheco (70 Kg), Noel Pacheco (80 Kg), Patricio Polonia (85 Kg), Daniel Guzmán (90 Kg) y José Agustín Triset (+90 Kg).

La selección nacional dominicana está encabezada por su entrenador titular Armando Hernández, asistido por los también entrenadores Eudis Méndez y Gregorio Santos. Forma también parte del equipo el Cutman: José Manuel Rodríguez, en tanto que el delegado lo es Miguel Martinez.

