Jugando al avestruz (dejémonos de vainas)

EL AUTOR es sociólogo y comunicador. Reside en Santo Domingo.

Juro que no he conocido un país donde la gente disfrute tanto el autoengaño, donde lo acaricien, lo asuman, lo defiendan y terminen bueno . . . como vamos a terminar nosotros esta historia y creo que pronto.

Miren, es muy difícil, por no decir imposible, que Leonel Fernández no sea el candidato presidencial del PLD. ¿Por que? Porque hay una sola razón invocable para tratar de impedirlo. ¿Cual? Que Danilo no quiere. No hay otra razón mas allá del rencor, el odio personal y el miedo de que Leonel le devuelva las patadas de Quirino y otras. En realidad, es un miedo cuestionable. ¿perseguirán los peledeistas con Leonel a Danilo y su clan? No lo sabemos. Si no los persigue tendrá que asumir la falta de la debacle económica y la quiebra de la República.

Y ¿saben que? Para miles y miles de peledeistas que maman de la teta pública esa no es una razón suficientemente buena, ni siquiera válida. Tienen a toda su familia a bordo del tren gubernamental (por eso no le han dado la patada a Danilo que es rencoroso), disfrutan salarios lujosos (documentado) y encima de este, que ya es un privilegio doble, tienen puestos o contratas de donde robar sin preocuparse de sanciones ( de ahí sus obscenas fortunas) y usan tarjetas o tienen autorizaciones que les permiten gastar y gastar . . y gastar (cada tienda o restaurante es un testigo).

Danilo Medina podrá tener mayoría en el comité central y en el comité político pero todos los demás peledeistas que no están en esos organismos solo tienen una meta: SEGUIR MAMANDO. Y ellos, todos, saben que Danilo inhabilitado solamente deja a Leonel puesto que en este país nadie se toma en serio a los otros seis miky mouse. Para estos cientos de miles de peledeistas Leonel es su mejor oportunidad y Danilo no va a cambiar eso ni siquiera con 20 Gonzalo Castillo cuyo lanzamiento fue tan ostentoso como irrelevantes han sido sus consecuencias.

Si Danilo Medina intenta hacer trampa y lograra excluir la candidatura de Leonel no estoy seguro de que podría soportar ni en el partido ni en el gobierno la resaca resultante y solamente añadiría a su errático proceder un dislate mas. Y creer que la maquinaria PLD se vaya a decantar por Hipólito Mejía o favorecer a Abinader solamente para dañarle la fiesta a Leonel es, a mi juicio, no entender nada de lo que está pasando y no entender que una cosa es Danilo y otra el PLD y que como he dicho siempre, los mismos que antes vendieron a Leonel hoy venderán a Danilo porque los peledeistas no son danilistas ni leonelistas sino mamadores de teta. Si Danilo quería evitar que escogieran a Leonel tenía que haberse buscado un competidor creíble pero no lo hizo porque quería ser el mismo y creía que iba a serlo.

Pero la gente no ve estas cosas. Están ciegos, en chercha, embrutecidos por el ruido, el alcohol, las pantallas de un celular y el sexo. Pero igual de ciegos están los políticos que creen que aquí se está hablando de un cambio de candidatos, o de partido y no se dan cuenta de que hemos entrado en un cambio de época para el cual ni uno ni el otro está preparado.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.