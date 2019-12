Juez envia a juicio de fondo a Marino Zapete, acusado difamación e injuria

Marino Zapete

SANTO DOMINGO.- El juez la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional envió a juicio de fondo al periodista Marino Zapete, acusado de difamación e injuria por Maybeth Rodríguez, hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.

La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana del 24 de enero próximo debido a que Zapete y su acusadora no lograron conciliar en una vista previa.

A su salida del tribunal, Zapete cuestionó que la Policía haya impedido la entrada a las personas que le han manifestado respaldo. ” En cambio, cuando van personas a apoyar a delincuentes sí se le permite”, expresó.

“Hemos venido dos veces aquí y en ninguna ha venido la señora que me acusa ni sus abogados. No me estoy negando a probar lo que he dicho”, indicó.

Dijo que “quieren atemorizarnos porque no pueden sostener la acusación de difamación. La idea es meterme en una situación de terror para que yo salga corriendo, cosa que no haré”.