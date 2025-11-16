Juan Soto y Ketel Marte son elegidos Primer Equipo de MLB

NUEVA YORK.- Juan Soto fue, sin duda alguna, uno de los mejores bateadores del béisbol esta temporada.

Por su desempeño, Soto fue incluido en el primer equipo All-MLB de las Grandes Ligas de Béisbol. Soto es uno de los tres jardineros del primer equipo, junto con Aaron Judge y Julio Rodríguez.

El comienzo de Soto fue particularmente flojo, con una línea ofensiva de .224/.352/.393 hasta la mañana del 30 de mayo. Sin embargo, a partir de ese momento, Soto fue posiblemente el mejor bateador de la liga, con un promedio de .285/.418/.596, 35 jonrones y 31 bases robadas en sus últimos 105 juegos. Robó 38 bases en total, más del triple de su récord personal anterior, y terminó con 43 jonrones y 105 carreras impulsadas. Esto le dio a Soto la decimosexta temporada con 40 jonrones y 30 bases robadas en la historia de las Grandes Ligas .

Además, Soto lideró la Liga Nacional en bases por bolas y porcentaje de embasamiento.

Para Soto, esta fue su quinta selección al Equipo Ideal de la MLB, incluyendo su cuarto reconocimiento en el Primer Equipo. También fue elegido para el Primer Equipo el año pasado con los Yankees, así como en 2020 y 2021 como miembro de los Nationals.

«Es genial, estoy muy contento de estar entre los tres primeros otra vez esta temporada», dijo Soto en la alfombra roja de los Premios MLB. «Trabajamos duro; nos quedamos cortos como equipo. Pero es algo que podemos rescatar para 2025».

De su lado, por segundo año consecutivo, el segunda base de los Diamondbacks de Arizona, Ketel Marte, fue elegido para el Primer Equipo All-MLB.

Marte volvió a tener una temporada excepcional en 2025, siendo titular en la segunda base del equipo All-Star de la Liga Nacional por segundo año consecutivo. Terminó la temporada con un promedio de bateo de .283, un porcentaje de embasamiento de .376 y un slugging de .517, con un OPS+ de 145.

“Es uno de los mejores jugadores de la liga”, dijo en julio el lanzador derecho de Arizona, Brandon Pfaadt. “La constancia con la que se presenta cada día es asombrosa, y es la razón por la que ganamos muchísimos partidos”.

Los Diamondbacks recompensaron a Marte con una extensión de contrato de seis años y 116,5 millones de dólares a principios de esta temporada, que se extiende hasta 2031.

“Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de toda la liga”, dijo en aquel entonces el gerente general de Arizona, Mike Hazen. “Por lo tanto, tener a uno de los mejores jugadores de toda la liga en nuestro equipo durante un largo período de tiempo es una meta para mí”.

