Juan Soto pega jonrón 33 en GL

Juan Soto

NUEVA YORK — Aproximadamente cuatro horas antes de que Jonah Tong realizara su debut en las Grandes Ligas, un empleado del estadio apostado fuera del clubhouse de los Mets se entretenía viendo un segmento televisivo sobre el nuevo lanzador del equipo.

Cuando la cámara hizo un acercamiento al rostro de Tong, el trabajador negó con la cabeza.

“Es un niño”, dijo refiriéndose al prospecto número 4 de los Mets, según MLB Pipeline. “Y lo van a subir al montículo esta noche”.

Pero subestimar a Tong por su rostro juvenil sería un error. El derecho llegó al Citi Field la noche del viernes por una razón. Se abrió camino hasta Queens gracias a su recta de media velocidad que ronda las 95 millas por hora, un cambio estilo Vulcano que se ha convertido en su mejor lanzamiento secundario, y una curva por encima del brazo que suele ubicar con precisión.

Con ese arsenal, mantuvo a raya a los Marlins durante casi toda su presentación.

Respaldado por una ventaja temprana de 12 carreras, se mostró agresivo ante los bateadores de Miami. Registró su primer ponche en el tercer inning con una curva 12-6 bien colocada, y luego congeló a otro rival con una recta de 96 mph. Sumó dos ponches más en el cuarto episodio y cerró su labor con seis en total, abanicando a su último bateador con una recta de 95.4 mph que el receptor Luis Torrens enmarcó cerca de la zona baja.

Y gracias a una ofensiva de Nueva York que le dio una ventaja de doble dígito antes de terminar la segunda entrada, Tong se llevó su primera victoria en las Mayores en el triunfo de los Mets por 19-9.

La ofensiva de los Mets hizo todo lo posible por quitarle presión al debut del joven lanzador, con un jonrón de dos carreras de Juan Soto (33), un cuadrangular de tres rayitas de Brandon Nimmo y un rally de siete anotaciones en el segundo inning.

La defensa, sin embargo, no estuvo tan fina, cometiendo dos errores que derivaron en tres carreras sucias en el quinto episodio. Pero a esa altura, Tong tenía suficiente margen para manejar la situación.

En total, Tong permitió cuatro carreras (solo una limpia) con seis imparables, sin boletos y con seis ponches en cinco innings de labor.

