Joven artista abre su primera exposición, en Casa de Teatro

SANTO DOMINGO.- La joven arquitecta y artista plástica Marie Rijo Ventura inauguró en Casa de Teatro, de la Ciudad Colonial, su primera exposición denominada “Herencia Viva: Narrativas del Caribe”, la cual estará abierta hasta el 28 de noviembre próximo con una rica variedad de imágenes.

La temática de la misma es la naturaleza y costumbres dominicanos, y la presencia de desnudos femeninos que aparecen de manera individual, contemplativa y/o se adentran en el paisaje.

Al acto de apertura de la muestra asistieron artistas plásticos, actores, estudiantes, arquitectos, ingenieros y profesionales de diversas áreas.

Al dar la bienvenida a los presentes, Marie dijo esperar que esta exposición la consagre como una artista y que le satisface que ésta, su primera exposición individual, haya sido abierta en la Zona Colonial y Casa de Teatro, donde han hecho exposiciones grandes figuras del arte.

Destacó su profunda conexión con la naturaleza, las montañas y el paisaje, las cuales estimulan su sensibilidad, dado que ella creció en un ambiente en el que sus abuelos le enseñaron a amar la naturaleza.

Precisamente, en la muestra figuran dibujos de casetas que utilizan los guardias forestales en parques nacionales y otros que son a la vez introspectivas y evocan el entorno, añadiendo con su color y textura una dimensión emocional y táctil.

De su lado, el Freddy Ginebra, director y fundador de Casa de Teatro, expresó satisfacción por la cantidad de público que asistió a esta inauguración y por el contenido de la muestra de Rijo Ventura.

