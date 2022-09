R.Dominicana prohíbe entrada al exministro de Haití Claude Joseph

Claude Joseph

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader prohibió la entrada a República Dominicana del exprimer ministro interino de Haití, Claude Joseph, y a doce líderes de bandas haitianas.

Mediante una comunicación dirigida al director general de Migración, Venancio Alcántara Valdez, alega que Joseph y los demás afectados con la medida constituyen un amenaza para la seguridad nacional y los intereses del país.

JOSEPH ACOGE PROHIBICION «CON HONOR»

Joseph acogió «con honor» la prohibición de entrada a República Dominicana, ya que la misma está amparada en su su lucha en contra del antihaitianismo.

“El presidente Luis Abinader me prohibió la entrada a República Dominicana. Me cataloga como el enemigo número 1 de los racistas dominicanos. No es una sanción. Es un honor. Lo recibí a nombre del padre Desalin, Tousen y Kristóf. Seguiremos luchando por construir el país en el ámbito de su historia”, escribió Joseph en Twitter.

En otro mensaje Joseph mostró su oposición a un supuesto proyecto de líderes de República Dominicana que, en su opinión, buscaría convertir Haití en el “vertedero de los dominicanos”.

“Tengo prohibido entrar a República Dominicana porque defiendo a Haití y a los haitianos, porque combato el antihaitianismo primario contra mis compatriotas y porque me opongo al proyecto de los líderes dominicanos de hacer de ‘Haití el vertedero de los dominicanos’”, escribió.

Abinader también prohibió la entrada a los líderes de bandas haitianas Jimmy Cherizier (Barbecue), Innocent Vitel’Homme (Vitelom – Gang Vitelom Torcelle), Destina Renel (Ti Lapli – Gang Grand Ravine), Wilson Joseph (Lanmo San Jou), de la pandilla 400 Mawozo.

Además, a Claudy Celestin (Chen Mechan- Gang Chen Mechan, Carrefour-Tabarre), Alexandre Ezechiel (Ze – Baz Pilat), Kempes Sanon Baz BelAir, Chery Christ-Roi (Chris-La), Félix Monel (Mikano – Baz Waff Jeremie), Jean Pierre Gabriel (Ti Gabriel – Gpèp), Alexis Serge Renel (Ti Junior) y Orlichen Emile (Pe Lebren- Baz Delmas).