José Laluz dice a la cúpula del PLD: «Si le da la gana que me boten»

José Laluz.

SANTO DOMINGO.- El exdiputado José Laluz aseguró que no volverá a asistir a nada relacionado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hasta tanto sus actuales dirigentes permanezcan dentro de la organización.

Restó importancia a la posibilidad de ser expulsado del partido morado.

“Yo no he vuelto a pisar el PLD, hasta que esa cúpula esté ahí no vuelvo. si les da la gana que me boten, no me importa. No vuelvo hasta que estén ahí los usurpadores de la voluntad interna del PLD”, expresó.

En reiteradas ocasiones Laluz ha emitido duras críticas hacia el PLD, asegurando que ha sido secuestrado por Danilo Medina, lo que lo llevó a declinar a su candidatura a secretario general de esa organización.

El comunicador expresó a través de las redes sociales y otros medios que el PLD debería ser llamado el “Colmado de Danilo”.

El también comunicador emitió las afirmaciones en el programa radial El Sol de la Mañana.

an/am

