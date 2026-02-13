Jornada Ocoeña: arte y cultura

EL AUTOR es periodista y escritor. Reside en Santo Domingo.

El pasado viernes asistí a San José de Ocoa, en calidad de invitado, para presenciar una excelente concentración de actividades artísticas y culturales en la que participaron cientos de estudiantes de las escuelas básicas y secundarias de esa ciudad. La importante actividad fue organizada por el distrito escolar 03-03 y el apoyo de organismos y personalidades.

La entidad cultural Jornada Ocoeña, encabezada por Luis Emilio Báez y Luis González Fabra, tuvo una participación decisiva para el desarrollo del evento. Las actuaciones fueron protagonizadas por estudiantes, incluida la maestría de ceremonia de múltiples escenificaciones en la sala de conferencias del ayuntamiento.

Se resaltó lo relacionado con la cultura de la región, manifestaciones folclóricas, cantos para palear habichuelas, los pregoneros de alimentos por las calles, así como expresiones de la creación musical y poética. Todo, puesto en escena por niños, incluso de siete años, como aquel pequeño que vocalizó el canto de los chuineros.

Diecisiete centros educativos presentaron expresiones artísticas, artesanales y culturales como una muestra del trabajo formativo que se desarrolla en las aulas y del

compromiso de la comunidad educativa con la educación integral. Precisamente, el evento fue denominado Arte y Expresión Cultural.

Mientras en el ayuntamiento, las autoridades y los invitados disfrutaban de las actuaciones de niños y jóvenes, en el parque municipal, afortunadamente nombrado De la libertad, diferentes grupos atendían kioscos en los que se leían poemas, pensamientos filosóficos y otras expresiones del saber.

Llamó curiosamente la atención la caseta denominada Café Literario, donde cada visitante que deseara tomar la gustosa infusión, en la forma que fuere, lo adquiría al más peculiar costo. Tenía que pagar leyendo un poema o un texto de carácter filosófico o histórico o del contenido que fuera, porque había lectura para escoger. Según gusto o ideología.

Resultaba elocuente el entusiasmo con el que la profesora Fanny, también escritora, atendía a los visitantes en una plazoleta erigida dentro del parque, dedicada al escritor William Mejía, ocoeño, de gran proyección en la literatura nacional. El autor, fallecido el pasado martes, cuenta con una estatua en ese espacio.

El programa de acción Arte y Expresión Cultural, realizado en San José de Ocoa, merece ser sabido por todos los dominicanos. También debe replicarse en todo el país. El primer gran logro consiste en que unieran esfuerzos ayuntamiento, Ministerio de Educación y ciudadanos civiles de buena voluntad, que se ocuparon de organizar la excelente jornada.

